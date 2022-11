Techniek wil meer statushouders inzetten, 'doe wat aan de opvang'

Een 'aanvalsplan' om mensen te vinden voor de 60.000 onvervulde vacatures in de techniek, bouw en energie. Zo noemen brancheorganisaties het plan dat ze vanmorgen aan het kabinet hebben gepresenteerd.

Bouwend Nederland, FME, Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland, WENB, VNO-NCW en MKB-Nederland willen inzetten op automatisering maar ook op statushouders en arbeidsmigranten: over tien jaar zouden 10.000 van hen in de techniek moeten werken.

De vraag is hoe realistisch dat is, maar volgens Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, is er in ieder geval geen tijd te verliezen. "De arbeidsmarkt is de showstopper van de energietransitie. Zonder de techniek gaat het gewoon niet gebeuren. We hebben nu al een hardnekkig probleem en dat wordt alleen maar groter. Als we nu niet als de wiedeweerga aan de slag gaan, loopt het compleet vast."

Steeds meer asielzoekers

Op dit moment zijn er volgens de organisaties 60.000 vacatures in de techniek en bouw, terwijl de ambities van het kabinet hoog zijn. Zo is het doel om in 2030 900.000 nieuwe woningen gebouwd te hebben, en in datzelfde jaar moet Nederland 55 procent minder broeikasgassen uitstoten. Volgens een belangrijk rapport lukt dat op dit moment niet, en stokt het onder meer door personeelstekort.

Daarom zijn er meer vakmensen nodig, bijvoorbeeld voor de verzwaring van het elektriciteitsnet, het bouwen van windmolenparken, het installeren van zonnepanelen, warmtepompen, en laadpalen voor elektrische auto's. Statushouders zouden hier dus een rol in kunnen spelen. Het kabinet verwacht dat het aantal asielzoekers toeneemt tot het hoogste aantal sinds de vluchtelingencrisis in 2015.

Mulamfu Siamweene vluchtte naar Nederland en werkt nu als bouwvakker: