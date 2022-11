Twee maanden cel voor derde verdachte klimaatactie bij Meisje met de parel

David S. (45) gooide vorige week donderdag een blik rode namaaksoep over activist Wouter M. heen. Ook voerde hij het woord en nadat hij zijn linkervuist had vastgelijmd aan het paneel waarop het schilderij is bevestigd, terwijl M. zijn hoofd vastplakte aan de glasplaat van het schilderij. Een andere verdachte filmde de actie, die was gericht tegen het gebruik van fossiele brandstoffen.

De derde verdachte van de klimaatactie bij het schilderij Meisje met de parel in het Mauritshuis is veroordeeld tot een celstraf van twee maanden, waarvan één maand voorwaardelijk.

De opgelegde celstraf is gelijk aan de eis van de officier van justitie en aan de straffen die medeverdachten Wouter M. en Pieter G. gisteren hebben gekregen. Tegen hen had het Openbaar Ministerie vier maanden cel geëist, waarvan twee voorwaardelijk. M. is in hoger beroep gegaan.

'Grens overschreden'

Tijdens de zitting betuigde S. spijt, meldt Omroep West. "Ik heb er wel spijt van, omdat ik daarmee een grens heb overschreden. Dat is niet wie ik echt ben", zei hij.

Hij is zorgvuldig te werk gegaan, zei S. tijdens de zitting. "We hebben ons ervan vergewist dat we het schilderij niet zouden beschadigen. Ik heb er zelf voor gezorgd dat de namaaksoep niet schadelijk was. Het was water en een natuurlijke kleurstof, om er zeker van te zijn dat we geen schade zouden maken."

Maar de rechter achtte vernieling bewezen en met de actie heeft S. een grens overschreden, oordeelde ze. "De schok die de actie teweegbracht kan niet als vreedzaam worden beschouwd. Het doek zelf is niet beschadigd, maar onderdelen van het schilderij wel, zoals de glasplaat en de bekleding van de achterplaat."

Het is niet duidelijk of S. in hoger beroep gaat.