Vijftigste auto botst op Haagse 'horrorpoller'

Opnieuw is een auto tegen de inzinkbare paal op de Escamplaan in Den Haag gebotst. Het is de vijftigste auto die te maken krijgt met deze beruchte 'horrorpoller'.

De twee inzittenden werden gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De auto liep wel aanzienlijke schade op.

De palen, pollers genoemd, werden in juni 2021 geplaatst door de gemeente Den Haag om autoverkeer tegen te houden. De weg is bestemd voor lijnbussen en hulpdiensten. Daarvoor gaat de paal automatisch naar beneden. Het komt weleens voor dat auto's achter zo'n lijnbus of hulpdienst aan proberen te rijden, maar de paal komt dan omhoog voordat ze eroverheen zijn.

Omroep West nam eerder deze week nog een kijkje bij de horrorpoller om te ontdekken waarom mensen er (bijna) op knallen: