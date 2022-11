Verantwoording en bronnen bij #Ophef over klimaatmisleiding

Valse berichten over klimaat op sociale media namen deze zomer toe nadat reguliere media over de hete zomer berichtten. Volgens het Europese verificatiecollectief EDMO staat het thema in de top-3 van onderwerpen waar ze de meeste foutieve berichten over zien circuleren (naast Covid-10 en de oorlog in Oekraïne).

We belichten de belangrijkste narratieven die volgens het collectief van ruim 30 aangesloten factcheckorganisaties domineren:



- Er is geen sprake van klimaatverandering (of: het is slechts een natuurlijk proces)

- De mens heeft niet- of nauwelijks invloed op klimaatverandering

- Klimaatactivisten zijn naïef en hypocriet.

- De media zaaien paniek.

In deze video checken we berichten die dit zouden moeten bewijzen. Er blijkt in veel gevallen sprake cherrypicking, van appels met peren vergelijken, inzoomen op uitzonderingen i.t.t. gemiddelden, ontbrekende context en soms ook van regelrechte vervalsingen.

Ook gaan we in pseudo-deskundigheid en op de 'false balance' waaraan media zich schuldig maakten, mede onder invloed van de lobby door de fossiele industrie. Tenslotte vroegen we deskundigen naar de psychologie achter klimaatscepsis en ontkenning.

Vanaf 6 november vindt in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh de VN-klimaatconferentie plaats. Hierover komende week meer in Nieuwsuur.

