Script en bronnen #Ophef klimaatmisleiding

Zo warm als nu, is het in zeker 100.000 jaar op aarde niet geweest. En weersextremen zullen fors toenemen als er niet snel extra ingrijpende maatregelen worden getroffen. Het staat allemaal uitgelegd in de rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

We spraken voor deze video ook een klimaatpsycholoog en zij wijst ons op het 'illusory truth effect' : hoe vaker je valse berichten ziet, hoe groter de kans is dat je gaat denken dat het waar is.

Dat weerspiegelt niet helemaal de werkelijkheid, want uit een onderzoek van het CBS blijkt dat maar ongeveer 6 procent van de Nederlanders niet GELOOFT in klimaatverandering, of het niet weet .

Maar wat me OOK opvalt is dat mensen zelfs twijfelen of er wel een klimaatprobleem IS.

Zoals je van ons gewend bent hebben we socialmediakanalen weer uitgeplozen om te zien welke verhalen over klimaatverandering de ronde doen, en wie de belangrijkste delers zijn.

Deel 3: Ontkenningen onderzocht

Ook een Europees collectief, van zo'n 30 factcheck-organisaties keek op socialmedia-kanalen waar het meeste nepnieuws over rondgaat. Volgens hen staat klimaat in de top-drie.

Ze verdeelden die berichten onder in verschillende categorieën. Wij behandelen er vier!

Klimaatverandering bestaat niet, de mens heeft er nauwelijks invloed op, klimaatactivisten zijn dom en hypocriet, media verspreiden onnodige paniek

We gaan ze langs.

De meest vergaande sceptici ontkennen dat er überhaupt sprake is van klimaatverandering en opwarming van de aarde. Om dat te bewijzen strooien ze met cijfers en kaartjes.

Recent nog: we hadden dit jaar de koudste 18 september ooit, sinds de metingen begonnen in 1901. Een record.

"Daar hoor je klimaatwapjes dan weer niet over he?"

Nou, het klopt dat 18 september de koudste ooit was, maar het was wel het ENIGE koudte-record dit jaar.

Want kijk je naar de wármterecords, dan hadden we er al veel meer. 1, 2, 3, 4

En de laatste weken van oktober waren opvallend warm voor het tijd van het jaar. Volgens meteorologen "echt uitzonderlijk", maar past het in de trend van het steeds warmer wordende klimaat.

Trouwens; voor je je afvraagt hoe ík hier allemaal bij kom, we hebben een aantal klimaatwetenschappers gesproken.

We legden deze deskundigen de cijfers en plaatjes uit deze video voor om erachter te komen wat wel en niet klopt, en hoe we die data moeten interpreteren.

Wil je daar meer van weten, kijk dan op onze site, daar vind je alle bronnen en de gesprekken die we met hen voerden.

Even terug: dat koudte-record van 18 september is dus een uitzondering, zeldzaam.

Dat is ook de trend trouwens: we zien de laatste decennia veel vaker warmterecords dan koudterecords.

Kom je dus berichten tegen over warmte of koudte-records kijk dan vooral naar de gemiddelde temperaturen, adviseren meteorologen. En als we dat doen dan zie je dat die overduidelijk stijgen.

Hier, nog zo'n claim dat er geen sprake is van klimaatverandering:

Ferdinand Meeus bij Ongehoord Nieuws

Dat het door geen enkel ander medium is opgepikt kan te maken hebben met dat het simpelweg niet klopt, wat deze man hier zegt.

Want kaartjes zoals deze, die hij op Twitter aandraagt om aan te tonen dat het ijs op de Noordpool NIET afneemt vertellen niet het hele verhaal.

Dat zie je op deze grafiek.

De hoeveelheid ijs op de noordpool gedurende een jaar.

Die golfbeweging: dat zijn de seizoenen: in de zomer is er minder ijs dan in de winter.

Nu kijken we naar wat Meeus zegt. Dit is de lijn van 1989 en dit de lijn van dit jaar.

Dan zie je dat het ijs op de noordpool bijna HET HELE jaar veel minder is, BEHALVE rond de datum die hij laat zien 13 mei.

Cherrypicking dus.

Dit kaartje zou volgens hem ook bewijzen dat noordpoolijs toeneemt. LinkedIn heeft deze post van Meeus verwijderd. 'Gelukkig is er Twitter', schrijft hij.

Meeus zegt dat er dit jaar, 2022 meer ijs is dan in 2012.

Nou het klopt, dit jaar is er inderdaad een periode met meer ijs dan toen. Maar in 2012 was een heel uitzonderlijk jaar: het ijs-oppervlakte was nog nooit zo klein.

Klimaatwetenschappers zeggen dat we moeten kijken naar een langere periode.

Kijken we naar de gemiddelden van bijvoorbeeld tien jaar dan neemt het Noordpoolijs sinds 1980 telkens af.

Leo Meyer: "Je moet dus echt naar trends, naar lange-termijntrends kijken, en niet een momentopname en daar selectief in gaan winkelen."

Dit is klimaatwetenschapper Leo Meyer, die we erover bellen. Hij legt het als volgt uit:

"Het komt een beetje op hetzelfde neer dat je iedere nacht een foto maakt en vervolgens gaat vertellen dat de zon niet bestaat."

We hebben Ferdinand Meeus uiteraard om wederhoor gevraagd. Hij blijft bij zijn standpunt en ziet in de grafieken geen reden tot alarmisme. Klimaatwetenschappers zijn dat hardgrondig met hem oneens.

Kijk op onze website om te lezen wat ze erover te zeggen hebben.

Het is trouwens niet zo gek als jij bij een overload van dit soort berichten niet goed weet wat je ermee moet, bevestigt de klimaatpsycholoog ons.

Ze legt uit dat mensen maar moeilijk ingewikkelde informatie kunnen verwerken, afgestompt raken en dan goed praten dat ze zelf hun gedrag niet veranderen.

Ook hoogleraar psychologie Paul van Langen vertelt ons dat. Mensen houden van structuur, zegt hij, en hebben moeite met de plotse grote gedragsveranderingen (en financiële offers) die nu van hen worden gevraagd.

Bij het zoeken naar informatie die hen uitkomt, worden ze bevestigd in het eigen gelijk. Hoe vaker ze desinformatie zien, hoe sterker dat gevoel wordt.

Diezelfde Ferdinand Meeus toont op Twitter ook nog andere plaatjes, waarmee hij denkt te laten zien dat het met de opwarming van de aarde wel meevalt.

Kijk: "Er is in Groenland sinds september 2020 meer dan 300 gigaton ijs bijgekomen" schrijft hij. En: "geen dalende trend, maar eerder een lichte stijging."

Op het kaartje zie je inderdaad dat het ijs op het land toeneemt. Maar: wat je niet ziet is het grotere geheel.

In deze satellietmetingen wordt niet alleen de hoogte van het landijs, maar ook het ijs dat in zee wegsmelt meegenomen. Een: overduidelijk neerwaartse trend.



Eigenlijk maakt Ferdinand Meeus hier dus twee keer dezelfde fout: hij laat maar een deel van de cijfers zien, waardoor het lijkt alsof het met klimaatverandering wel meevalt.

Even over die Ferdinand Meeus: hij is op social media erg populair met z'n klimaat-tweets. In onze social-analyse komt hij (op Wilders na) het vaakst voor in de lijst met meeste retweets.

Hij wordt ook regelmatig uitgenodigd bij podcasts en alternatieve media. 1, 2, 3, 4, 5

Meeus is inderdaad wetenschapper en docent fotochemie en fotofysica in Leuven. Hij heeft 4 wetenschappelijke publicaties op zijn naam, de laatste in 1983, maar geen een daarvan gaat over klimaatverandering.

Meeus noemt zichzelf klimaatrealist, en 'IPCC-expert reviewer'. Volgens hem toont dat zijn deskundigheid aan.

Dat lachje komt van Leo Meyer. Hij begeleidde als klimaatonderzoeker bij het IPCC veel van de aanmeldingen voor reviewers en legt ons uit dat vrijwel niemand wordt afgewezen: "Iedereen die zichzelf gekwalificeerd acht mag commentaar leveren."

De screening is inderdaad flinterdun, blijkt ook wel als een collega van de Vlaamse publieke omroep zich aanmeldt bij het IPCC.

Hij geeft op dat hij als journalist verstand heeft van data, en zegt er eerlijk bij dat hij geen wetenschappelijke publicaties op zijn naam heeft staan.

Toch wordt hij moeiteloos toegelaten als reviewer.

Amra Dorjbayar: "Het enige wat een IPCC-expert reviewer kan doen is, eigenlijk dat rapport lezen en daar vragen over stellen aan de auteur. En het ding is: die moeten daarop antwoorden.

Dus het zegt niet dat je een expert bent. Het zegt enkel: die persoon heeft zelf aangegeven dat-ie een expertise heeft en die kan vragen stellen. That's it."

IPCC-reviewer is dus ook heel iets anders dan IPCC-auteur zoals Leo Meyer was. Dat vereist wél een strenge selectieprocedure.

Volgens de hoogleraar psychologie die we spraken, levert klimaatverandering een conflict op tussen je directe eigen belang (bijvoorbeeld met het vliegtuig op vakantie gaan, of vlees eten) en het collectieve belang, het terugdringen van broeikasgassen.

Het is daarom een moeilijk sociaal dilemma.

Voor klimaatsceptici is het makkelijk om daar via sociale media op in te spelen, vertelt hij. Door in te zoomen op uitzonderingen, of het leggen van verkeerde verbanden. Vooral mensen die toch al wantrouwen voelen voor autoriteiten zijn daar volgens hem gevoelig voor.

Klimaatsceptici wijzen ook vaak naar het 'World Climate Declaration'

Ondertekend door meer dan 1000 mensen.

Zij concluderen: 'Er is geen klimaat noodtoestand'.

Zowel internationale factcheckers als onderzoeksplatform Pointer namen deze verklaring onder de loep. Ze ontdekten dat maar een klein deel van de ondertekenaars klimaatwetenschapper is.

Acht werken in de olie-industrie, schrijven ze. Anderen zijn: piloot, muzikant, rechter, visser, sommelier of uroloog.

Zes ondertekenaars leven niet eens meer.