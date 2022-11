Vaderlandsliefde overheerst in de Russische provincie

Kolomna heeft een van de hoogste mobilisatiepercentages, veel mannen zijn naar het front gegaan. Maar dat heeft niet geleid tot protest. Integendeel, het wakkert vooral de vaderlandsliefde aan. Overal in de stad is het Z-symbool geplakt of geschilderd, het teken van steun voor Poetins 'militaire operatie' zoals die hier nog steeds genoemd moet worden. De Z's staan op auto's en op elke tram en trolleybus.

De marktkoopvrouw achter haar stalletje op het Plein van de Revolutie klaagt over de economie. "Vroeger kocht men hier veel, maar nu zeggen ze; 'nee ik hoef niets'." Ze wijst naar de druiven en walnoten die ze verkoopt. "Kijk, de druiven kosten maar 100 roebel! Net zo duur als een fles water. Dat gaat toch nergens over? Toch koopt niemand het."

Wie omstanders vraagt hoe er in Kolomna wordt gekeken naar de recente mobilisatie, hoort: "We zijn hier allemaal rasechte patriotten. We vechten allemaal voor ons land, voor moedertje Rusland, dat is onze plicht." Zorgen zijn er wel: "Het is oorlog, dat is serieus." Maar er is vertrouwen in de president. "Het gaat goed, dankzij Vladimir Vladimirovitsj Poetin."

Een oudere vrouw in een dikke pufferjas die druiven koopt, zegt: "Hier in Kolomna steunen we elkaar. We collecteren en sturen het geld naar onze mannen aan het front. Zoals het hoort."

Een jonge vrouw in het roze met een zoontje van een jaar of zes vertelt dat meer mensen bidden voor een goede afloop. "Ondertussen verzamelen we spullen voor diegenen die vechten. Iedereen helpt mee op z'n eigen manier."

Kremlinretoriek op de staatstv

Waar in Moskou en St. Petersburg veel onvrede en weerstand te horen is, kijken de mensen in de provincie bijna uitsluitend naar de staatstelevisie. En die Kremlinretoriek hoor je terug op straat. De afgelopen tijd is de oorlog voor deze Russen een strijd geworden tegen het collectieve westen, een 'heilige oorlog', die nu gaat om het voortbestaan van Rusland.

Daardoor voelen de mensen zich meer en meer verenigd achter hun president en het moederland. Het is een tendens die op meer plekken te zien is buiten de grote steden, diep in het uitgestrekte Rusland.