Duitsland verzoekt Italië om migranten te helpen die al week op zee drijven

Duitsland heeft er bij Italië op aangedrongen om de migranten die nu een week voor de Italiaanse kust drijven te helpen. Er liggen drie boten van hulporganisaties met in totaal zo'n 1000 vluchtelingen aan boord. Al hun verzoeken om af te meren zijn tot nu toe afgewezen door de nieuwe rechtse regering van Italië, met Giorgia Meloni aan het roer.

Een van de schepen is de Humanity 1. Het schip vaart onder de Duitse vlag. Meloni heeft gezegd dat het daarom aan Duitsland is om de naar verluidt 179 vluchtelingen op te vangen. Onder de migranten zouden meer dan honderd minderjarigen zijn en een moeder met haar baby.

"Veel van hen hebben medische zorg nodig. We hebben de Italiaanse regering gevraagd om snel hulp te bieden", staat in de verklaring van de Duitse ambassade in Rome.

Waarschuwing

De andere twee schepen, de Ocean Viking en de Geo Barents, varen onder de Noorse vlag. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde de Humanity 1 en Ocean Viking vorige week al om weg te blijven uit Italiaanse wateren. Ze zouden de regels voor de nationale veiligheid en de strijd tegen illegale immigratie overtreden.

Italië heeft dat per brief ook gemeld aan de Duitse ambassade in Rome. Duitsland antwoordde daarop dat de regering gelooft dat organisaties die migranten op zee redden "een belangrijke bijdrage leveren" aan het redden van levens in de Middellandse Zee. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse zaken heeft vervolgens wel toegezegd noodhulp te bieden, mocht dat nodig zijn.

Slecht weer verwacht

Het weer op de Middellandse Zee wordt de komende dagen slechter. De Noorse Ocean Viking heeft daarom hulp gevraagd aan Griekenland, Frankrijk of Spanje. Frankrijk wil een deel van de migranten van die boot opvangen, als Italië de migranten eerst laat afmeren.

Noorwegen liet weten geen verantwoordelijkheid te voelen voor de migranten die aan boord zijn van de schepen met de Noorse vlag. "Noorwegen is op grond van mensenrechtenverdragen of het zeerecht niet verantwoordelijk voor personen die aan boord van particuliere schepen onder Noorse vlag in de Middellandse Zee varen", zei de ambassadeur in een verklaring tegenover persbureau Reuters. "Buurlanden hebben ook een verantwoordelijkheid in dergelijke zaken."