Politie arresteert drie verdachten van camperdiefstal

De politie heeft in Noord-Holland drie mannen aangehouden die verdacht worden van het stelen van zeker twintig campers.

Twee mannen van 26 uit Enkhuizen en Zwaag en een 29-jarige man uit Obdam zouden het afgelopen jaar in kustgemeenten als Julianadorp, Egmond aan Zee, Zandvoort aan Zee en Volendam campers van vooral Duitse toeristen hebben gestolen.

Bij politieonderzoek kwamen twee verdachten en een loods in Hem in beeld, waar de campers volledig gestript werden. Daar werden begin september de twee mannen uit Enkhuizen en Zwaag op heterdaad betrapt terwijl ze bezig waren een gestolen camper uit elkaar te halen.

Grote hoeveelheid onderdelen

In de loods werd verder een grote hoeveelheid camperonderdelen gevonden die konden worden herleid naar andere gestolen campers. Ook werd in een woning en een loods in Enkhuizen nog een vuurwapen, munitie en een grote hoeveelheid amfetamine gevonden.

Op 17 oktober werd ook de derde verdachte uit Obdam op heterdaad aangehouden. De drie zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. Twee van hen zitten nog vast, de man uit Zwaag is vrijgelaten. Hij blijft verdachte in het onderzoek.

Het onderzoek wordt voortgezet en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Ook wordt onderzocht of de aangehouden verdachten betrokken zijn bij andere autodiefstallen.