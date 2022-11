Spelersgroep FC Groningen boycot RTV Noord na artikel over hond van speler

De spelers en de technische staf van FC Groningen staan RTV Noord tot nader order niet meer te woord, meldt de regionale omroep.

Aanleiding is een artikel over een hond van speler Paulos Abraham. In het stuk schrijft de regionale omroep dat bewoners in de flat waar de voetballer woont bang zouden zijn voor de hond, nadat het dier eerder een chihuahua zou hebben doodgebeten.

De selectie vindt dat RTV Noord met de berichtgeving te ver gaat. Daarom hebben spelers en technische staf besloten journalisten van de omroep niet meer te woord te staan.

Dat betekent dat RTV Noord komende zondag na de uitwedstrijd tegen FC Utrecht geen interviews kan doen met spelers of staf. De wedstrijd zelf is wel gewoon te volgen via de kanalen van de regionale omroep.

'Journalistieke werk gedaan'

Chef Radio Remy van Mannekes van RTV Noord betreurt het besluit van de FC Groningen-selectie, maar staat achter de publicatie. "Onze verslaggever heeft zijn journalistieke werk gedaan, als het geen speler van de FC was geweest hadden we dit ook gebracht. We noemen zijn naam omdat het gaat om een bekende Groninger en spelers van FC Groningen nu eenmaal een voorbeeldfunctie hebben."

Van Mannekes hoopt dat de verhoudingen op korte termijn weer normaliseren. "We zenden de wedstrijden van FC Groningen wekelijks uit en online en reacties na de wedstrijden horen er uit journalistiek oogpunt bij. We willen ons publiek immers zo goed mogelijk informeren en ten dienst zijn."