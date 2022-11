Drenthe en Groningen willen 63 miljoen euro voor treinverbinding

De provincies Groningen en Drenthe vragen 63 miljoen euro van het kabinet om een spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal te realiseren. Het gaat om een stuk spoorlijn van nog geen twintig kilometer dat cruciaal is voor de Nedersaksenlijn. Die lijn moet Groningen via Emmen met de regio Twente gaan verbinden.

Afgelopen voorjaar berekende spoornetbeheerder ProRail dat de treinverbinding geen kleine 70 miljoen ging kosten, zoals eerder werd verondersteld, maar minimaal 115 miljoen euro. Bij een sneltrein naar Stadskanaal stijgt de bouwsom naar 131 miljoen euro.

De provincies hebben al 68 miljoen euro gereserveerd voor de treinverbinding, maar vragen nu dus 63 miljoen euro van het Rijk om die 131 miljoen euro te behalen.

Bidbook

Met een zogenoemd bidbook gaan de provincies, samen met noordelijke gemeenten, nu naar Den Haag. Het is een nieuw offensief om de treinverbinding alsnog gerealiseerd te krijgen, meldt RTV Noord. In het bidbook wordt gewezen op de grote bijdrage die de Nedersaksenlijn kan hebben voor de ontwikkeling van de zogenoemde Brede Welvaart in Zuidoost-Groningen, Drenthe en Twente.

Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van de provincie Groningen noemde de lijn vorig jaar "onmisbaar voor de ontwikkeling van het veenkoloniale gebied", schreef RTV Noord toen. Ze zei dat het college van gedeputeerde staten de trein naar Stadskanaal hoog op het prioriteitenlijstje heeft staan.

Spoor in ruil voor woningen

Het Noorden legde Den Haag vorig jaar een deal voor. Wanneer het Rijk investeert in de aanleg van de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en het versnellen van het bestaande spoor tussen Groningen, Assen, Zwolle en de Randstad, bouwt Noord-Nederland duizenden woningen om het woningtekort aan te pakken.