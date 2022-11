Nederland levert samen met Tsjechië en VS negentig tanks aan Oekraïne

Nederland steekt 120 miljoen euro in de wapenvoorraad van Oekraïne. Het gaat daarbij onder meer om negentig tanks.

Nederland draagt 45 miljoen bij aan de tanklevering, die samen met Tsjechië en de VS is opgezet. Het gaat om tanks van het type T-72. Die tank is ontwikkeld in de Sovjet-Unie, maar in de levering gaat het om gemoderniseerde exemplaren uit Tsjechië. De tanks worden dit jaar en volgend jaar geleverd.

'Wapens die Oekraïne nodig heeft'

In totaal gaat het om een militair steunpakket van 120 miljoen euro, zegt minister Ollongren van Defensie. Om wat voor wapens het verder gaat wil de minister niet zeggen. "Ik kan alleen zeggen dat het in lijn is met wat het Oekraïense leger zegt nodig te hebben", laat ze weten.

Nederland blijft Oekraïne steunen, omdat dat land recht heeft op zelfverdediging, zo benadrukt Ollongren. "Laten we niet meegaan in het verhaal van Rusland. Dat is de agressor. Van Oekraïne, noch van de landen die Oekraïne helpen, gaat een dreiging uit naar Russisch grondgebied. Het gaat om zelfverdediging."