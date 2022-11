Extra geld voor overeind houden van openbare bibliotheken

Het kabinet steekt extra geld in openbare bibliotheken. De afgelopen jaren hebben gemeenten wegens geldgebrek steeds meer bibliotheken gesloten en voor een groeiend aantal Nederlanders is er zo een grotere afstand tot de bibliotheek ontstaan.

Komend jaar is er 29,7 miljoen euro extra beschikbaar voor de bibliotheken en dat loopt op tot een structureel bedrag van 58,7 miljoen vanaf 2025.

Verantwoordelijk staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) spreekt over het "dichten van de gaten in het fysieke bibliotheeknetwerk". Ze wil het geld inzetten voor zowel bibliotheekgebouwen als voor online uitingen van bibliotheken. Het is niet duidelijk of gesloten bibliotheken door de extra miljoenen weer heropenen.

Al jaren zorgen in Kamer

Uslu benadrukt verder dat bibliotheken te lang "geen aandacht" hebben gekregen: "Het is een plek waar als kind werelden voor je open gaan. Een plek waar kennis, verhalen en andere perspectieven voor iedereen binnen handbereik zijn".

In de Tweede Kamer bestaan al jaren zorgen over het toenemend aantal sluitingen van buurtbibliotheken en daarom heeft het vierde kabinet Rutte in het regeerakkoord al afgesproken dat er gestreefd moet worden naar een "toekomstgerichte bibliotheekvoorziening" in elke gemeente.

Uslu komt nu met uitwerking van dit kabinetsplan.