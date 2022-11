Voor overleden zeezeiler Henk de Velde (73) was een schip 'soort mysterie'

Zeezeiler en wereldreiziger Henk de Velde (73) is overleden. Gedurende zijn leven maakte hij zes grote wereldreizen, waarvan vijf in zijn eentje. Door regelmatig in de media over zijn avonturen te vertellen, groeide hij langzamerhand uit tot een bekende Nederlander. Zo werd zijn derde soloreis over de wereld uitgezonden in het RTL-programma 5 Uur Show en werd hij regelmatig uitgenodigd bij evenementen die met de scheepvaart te maken hadden, zoals de opening van exposities en havens. Ook schreef hij zestien boeken over zijn reizen en gaf hij honderden lezingen over zijn avonturen. De Velde was het liefst onderweg. In Nederland voelde hij zich niet vrij. De grenzen hier zijn open, maar het is hier nog nooit zo gesloten geweest, voor alles is een regeltje bedacht, zei hij daarover.

Quote Ik zag een schip als een soort van mysterie. Henk de Velde in zijn dagboek

De Velde groeide op in IJsselmuiden, in de IJsseldelta, waar hij vaak te vinden was op de kade, schrijft hij op zijn website. "Ik vroeg de bemanning van de kleine kustvaarders die daar lagen waar ze vandaan kwamen of waar de reis naar toe ging. Ik zag een schip als een soort van mysterie; je wist niet waar het vandaan kwam en je wist niet waar het naar toe ging." Zijn eerste reis maakte hij op zijn vijftiende als lichtmatroos. Na een opleiding aan de zeevaartschool werd hij in 1978 op zijn 28ste kapitein. Dat jaar begon hij samen met zijn vrouw Gini aan zijn eerste wereldreis, die uiteindelijk zeven jaar zou duren. Onderweg werd in 1981 op Paaseiland hun zoon geboren. In Kaapstad besloot zijn vrouw dat ze genoeg had van al dat reizen. Een scheiding volgde en De Velde verliet daarna in zijn eentje de haven om verder te zeilen. Gered door een atoomijsbreker Vele reizen volgden, waarin hij meer dan honderd landen bezocht en vele avonturen beleefde waarbij hij meerdere keren aan dood ontsnapte. Zo raakte hij in 1992 vermist doordat de stroom op zijn boot uitviel en hij geen contact meer kon maken. Vervolgens liep hij bij een aanvaring met een container een schedelbasisfractuur op. Op een andere reis moest hij noodgedwongen tien maanden overwinteren in Noord-Siberië. Hij werd gered door een Russische atoomijsbreker toen zijn roer door het pakijs beschadigd was geraakt. In 1989 deed hij een poging het wereldrecord solo rond de wereld zeilen te verbreken, maar dat lukte net niet. Het record stond toen op 150 dagen en De Velde deed er acht dagen langer over. Ook bij een nieuwe poging in 1996 lukte het hem niet. RTV Oost maakte in 2005 een serie over de zeezeiler. Bekijk hieronder aflevering 1.