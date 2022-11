Toch kans op geld terug voor spaarders zonder recht op compensatie

De zaak die voor de Hoge Raad komt, is dus een soort proefproces. De uitkomst van die zaak, die begin 2023 start, gaat voor alle spaarders gelden.

Verschillende spaarders die te laat waren met bezwaar maken hebben wel een verzoek tot vermindering van hun belasting aangevraagd. Die zaak komt voor de rechter. De Hoge Raad kan in hun geval alsnog besluiten dat deze spaarders recht hebben op een belastingvermindering met terugwerkende kracht.

Spaarders die te veel belasting betaalden via de spaartaks en te laat bezwaar maakten, kunnen toch mogelijk geld terugkrijgen. Staatssecretaris Van Rij (Financiën) heeft een juridische route bedacht die voor alle spaarders zal gaan gelden die geen recht op compensatie hadden, een zogenoemde 'massaal bezwaar plus'-procedure.

Wat is er mis met de spaartaks?

Het gaat om de vermogensrendementsheffing, ook wel spaartaks genoemd, in box 3. Je betaalt belasting over vermogen vanaf 50.000 euro of 100.000 euro als je een fiscale partner hebt. De Belastingdienst mocht de aanslag baseren op een fictief rendement. niet op het werkelijk behaalde rendement.

Omdat sparen de afgelopen jaren door de lage rente amper iets opleverde, zijn er spaarders die te veel belasting hebben betaald. Daardoor moet de Belastingdienst in ieder geval de aanslagen van alle belastingbetalers die bezwaar maakten compenseren.