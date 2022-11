Paspoortprobleem opgelost: Oranje-bondscoach Johansson alsnog naar EK handbal

Met een dag vertraging is bondscoach Per Johansson alsnog op het vliegtuig naar Noord-Macedonië gestapt om zich aan te sluiten bij de Nederlandse handbalsters, die zaterdag aan het EK beginnen.

De vrouwenploeg vloog donderdag zonder Johansson naar Skopje, omdat het paspoort van de Zweed niet lang genoeg meer geldig was. Volgens een woordvoerster van het Nederlands handbalverbond dient een paspoort drie maanden geldig te zijn om naar Noord-Macedonië te kunnen reizen. Dat was bij Johansson net niet het geval.

Vrijdagavond in hotel

De coach, die in februari werd aangesteld als opvolger van de Fransman Emmanuel Mayonnade, dreigde daardoor de eerste groepswedstrijd tegen Roemenië te moeten missen, maar het probleem bleek vlot op te lossen te zijn. "Hij is onderweg. De verwachting is dat hij vrijdagavond in het hotel is", laat de bond weten.

Oranje treft na Roemenië nog gastland Noord-Macedonië (maandag) en olympisch kampioen Frankrijk (woensdag). De eerste drie uit de poule van vier gaan door naar de hoofdronde van het toernooi, dat behalve in Noord-Macedonië ook in Slovenië en Montenegro gespeeld wordt.