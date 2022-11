Is zege Ajax op PSV voorschot op titel? 'Zou gevaarlijke uitspraak zijn'

Schreuder: "Dat zou een gevaarlijke uitspraak zijn. We willen gewoon winnen. In de competitie is Feyenoord een geduchte concurrent en AZ heeft ook een goede ploeg. Dus het is hoe dan ook nog lang niet beslist."

Tegen Rangers FC zat Brobbey nog op de bank en stond Mohammed Kudus in de basis, die het mede met een doelpunt goed deed. Schreuder is er nog niet uit voor wie hij kiest in de spits. Waarom kiest hij eigenlijk niet voor Kudus op het middenveld? De Ghanees gaf immers zelf aan liever daar te spelen?

Ajax verloor aan het begin van dit seizoen de strijd om de Johan Cruijff Schaal met 3-5 van PSV. Schreuder hoopt vooral dat Ajax het in verdedigend opzicht beter doet.

"In balbezit deden we een aantal dingen heel goed, maar we zullen beter moeten verdedigen. Ik denk dat dat duidelijk is."

Veel doelpunten tegen

Ajax krijgt de laatste weken sowieso veel doelpunten tegen. De laatste keer dat de Amsterdammers de nul hielden was op 10 september tegen sc Heerenveen.

"Soms komt het door persoonlijke fouten, maar in ons spel zit opgesloten dat we ruimtes weggeven. Daar speelt een tegenstander op in. Dat is gewoon zo", aldus Schreuder.