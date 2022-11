Amalia bij fotosessie voor het eerst sinds bedreigingsberichten in openbaar

Koningin Máxima zei vorige maand dat Amalia haar huis nauwelijks uit kan. Ook is ze niet naar Amsterdam verhuisd , wat wel op de planning stond vanwege haar studie in de hoofdstad.

In september berichtte De Telegraaf dat de veiligheidsmaatregelen rondom de kroonprinses aanzienlijk waren opgeschroefd. Zij en premier Rutte zouden voorkomen in communicatie van de georganiseerde misdaad, die mogelijk wees op plannen voor een aanslag of ontvoering.

Prinses Amalia is voor het eerst sinds de bedreigingen aan haar adres naar buiten kwamen weer in het openbaar verschenen. Ze liet zich zien bij de fotosessie van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en haar twee zussen.

De fotosessie is op een andere datum dan voorgaande jaren. Voorheen vonden de twee fotosessies plaats op vaste momenten: in de zomer en tijdens de wintersport. Nu worden de sessies alleen gehouden als het hele gezin bij elkaar is. Dat moment valt nu dus in de herfst, onder meer omdat prinses Alexia op een kostschool in Wales zit.

De Oranjes poseerden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar nu ook een Juliana-tentoonstelling te zien is. De prinsessen waren zakelijk gekleed, in colberts en pakken.

Koningin Máxima droeg een kleurrijke jas: