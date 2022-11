Zoons Van Bommel bestormen met MVV top eerste divisie: 'Begint te leven'

En dat is niet verwonderlijk. Van Bommel mocht aan het eind van vorig seizoen voor het eerst meetrainen met het eerste team en maakte in augustus zijn debuut in het betaald voetbal. Hij kwam uit de Onder 18 en sloeg de Onder 21 over. "Dat past bij het beleid van MVV: jonge talentvolle jongens laten doorstromen naar het eerste."

De 18-jarige zoon van Antwerp-trainer Mark van Bommel zit samen met zijn twee jaar oudere broer Thomas in de selectie van MVV. De buitenspeler wist dit seizoen twee keer te scoren voor de club en maakte afgelopen vrijdag, in de gewonnen topper tegen PEC Zwolle (1-0), zijn basisdebuut. "Het was erg zwaar."

"Ik merk dat het begint te leven in Maastricht en omstreken", zegt Ruben van Bommel, een van de gezichten van het nieuwe MVV in aanloop naar het thuisduel van vanavond tegen nummer negentien Helmond Sport.

'Sjevraoje', de rillingen. Supporters van MVV kregen ze vorig seizoen van de slechte prestaties. Ondertussen zijn de rillingen omgeslagen in kippenvel. 'Us MVV'ke' staat op een tweede plek in de eerste divisie en boekt goede resultaten met spelers uit de regio.

Van Bommel voetbalde in de jeugd van PSV en ging daar in de zomer van 2020 weg, nadat zijn vader eerder in het seizoen was ontslagen als trainer in Eindhoven. "Ik speelde daar zeven jaar en hoefde niet weg."

Ruben van Bommel komt uit Meerssen en woont daar nog steeds. Hij is dus echt een speler uit de streek. Het scheelde echter niet veel of hij had niet bij MVV gespeeld.

En dat geldt volgens Verberne voor heel veel spelers uit de "erg jonge" spelersgroep. Zo is de gemiddelde leeftijd van de selectie nog geen 22 jaar en is de Belg Leroy Labylle de enige dertigplusser. Meerdere spelers zijn doorgestroomd vanuit de jeugdopleiding en het gros komt uit de buurt van Maastricht.

Dat beaamt trainer Maurice Verberne, die in maart van dit jaar het stokje overnam van de ontslagen Klaas Wels. "Je merkt aan alles dat Ruben een aanvaller is. Hij moet zich soms positioneel wat beter opstellen. Hij moet nog stappen maken, maar heeft potentie."

Volgens Ruben, die graag ooit wil terugkeren bij PSV, lijkt hij qua speelstijl niet op zijn broer. "Thomas is een verdedigende middenvelder en ik ben een buitenspeler die het moet hebben van zijn snelheid en dribbel. Ik moet juist beter worden in het verdedigende werk."

Rubens broer Thomas speelde in de jeugd van Fortuna Sittard en SV Meerssen en kwam in 2016 bij MVV terecht. In 2020 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van de Maastrichtenaren.

De trainer blaast daarom niet te hoog van de toren, ofschoon zijn team op een plek staat die aan het eind van het seizoen recht geeft op een plek in de eredivisie.

"Het is echt nog veel te vroeg om daarover te praten. De doelstelling was om het beter te doen dan vorig jaar. We werden zestiende, dus we mikten op een twaalfde plek. Nu gaan we onze ambities wel omhoog bijstellen, maar promoveren is echt nog niet het doel."

Verberne zegt dat de grote verandering ten opzichte van vorig seizoen vertrouwen is. "Onder hoogspanning opereren werkt niet bij zo'n jonge groep. Spelers moeten zich veilig voelen. Dribbels mogen bijvoorbeeld mislukken. Daarom moeten we nu niet de druk gaan opvoeren."

Meer gif en bluf

Verberne denkt dat MVV, dat in 2000 voor het laatst in de eredivisie speelde, de komende seizoenen wel een keer de stap kan maken naar het hoogste niveau. Maar hij merkt dat er nog wel iets moet veranderen op het gebied van mentaliteit. "De spelersgroep heeft meer gif en bluf nodig. We moeten uitstralen dat niemand MVV kan verslaan."