AZ treurt om zeperd in Kiev: 'Dit mag niet, dood- en doodzonde'

Koopmeiners moet even slikken: 'Dit is dood- en doodzonde'

AZ had de wedstrijd in Oekraïne onder controle en zou bij winst zijn doorgegaan naar de play-offs, met als inzet een plaats in het hoofdtoernooi. Daarin zou het bescheiden KAA Gent de tegenstander zijn geweest. Na de zeperd in Kiev rest de poulefase van de Europa League.

En Slot: "Dit is denk ik de eerste serieuze teleurstelling voor ons in anderhalf jaar tijd. We waren heel graag verder gekomen in de Champions League. Ik ben benieuw hoe de ploeg zaterdag tegen PEC Zwolle reageert."

De nederlaag van AZ tegen Dinamo Kiev werd na rust ingeleid door slordig balverlies van Fredrik Midtsjø. "Een cruciaal moment. Dat mag niet. En we hebben zelfs in de rust nog gehamerd op betrouwbaarheid", aldus Slot.

Slot, op zoek naar een positieve noot: "Vorig jaar hebben we uitbundig staan juichen om het bereiken van de Europa League. Nu zijn we daar teleurgesteld over. Die ontwikkeling is dan wel weer mooi om te zien."

Slot is daarom ook scherp in zijn oordeel over Midtsjø. "Ja, wat is boos? Tuurlijk, iedereen is boos op zo'n moment. Als je de bal zo dicht bij je eigen goal verliest, op zo'n manier, daar kun je niet meer tegenaan reageren. Hij passte met buitenkant rechts, maar binnenkant is zekerder."

Koopmeiners is milder voor Midtsjø. "Je wilt niet dat iemand een fout maakt. De schuld ligt bij het hele team, we hadden hem niet in die situatie moeten brengen. Het was een droom om in de Champions League te spelen en die kans lag er zeker voor ons."