Auto rijdt door muur parkeergarage en valt meters naar beneden

Een auto is vanochtend in Kerkrade in een parkeergarage door een muur gereden. Het ongeluk gebeurde op de eerste etage, waardoor het voertuig naar beneden viel. Vervolgens belandde het drie meter lager op zijn kop op het plein van een basisschool.

De bestuurder raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er speelden geen kinderen op het plein toen het ongeluk gebeurde.

Meerdere leerlingen zagen wel hoe de auto naar beneden stortte. De school heeft voor hen slachtofferzorg geregeld. Volgens L1 zijn kinderen geschrokken van school gehaald. Vanmiddag mogen ze thuisblijven.

Appartementen ontruimd

Door de schade aan de muur raakte het pand gedeeltelijk instabiel. Vier appartementen zijn als gevolg hiervan ontruimd. De bewoners worden elders opgevangen.