Britse artsen genezen patiënt die 411 dagen corona had

Britse artsen hebben een man genezen die langer dan een jaar besmet was met het coronavirus. De 59-jarige man kreeg het virus in december 2020 en bleef tot januari van dit jaar positief testen: een periode van dertien maanden. De onderzoekers beschrijven het geval nu in vakblad Clinical Infectious Diseases.

Om uit te zoeken of de man een aanhoudende corona-infectie had of meerdere keren besmet was, deden de onderzoekers een genetische analyse. Daaruit bleek dat de man eind 2020 een vroege variant van het virus had opgelopen, die maandenlang in zijn lichaam is gebleven. Het was dus één lange besmetting.

Zwak immuunsysteem

Een aanhoudende corona-infectie komt soms voor bij patiënten met een zwak immuunsysteem. Dat was ook het geval bij deze patiënt, die in het verleden een niertransplantatie had gehad. Zijn lichaam was daardoor niet meer sterk genoeg om tegen het virus te vechten.

Toen bekend was dat de man een vroege variant van het coronavirus had, heeft het onderzoeksteam de behandeling aangepast. Hij kreeg medicijnen die niet meer worden toegediend, omdat ze geen effect hebben op nieuwe varianten zoals omikron. Het werkte en de man herstelde, na 411 dagen.

Besmettingen

Het geval is daarmee een van de langste geregistreerde coronabesmettingen. In april maakte hetzelfde onderzoeksteam van de Guy's and Thomas' Foundation bekend dat ze een patiënt hadden behandeld die 505 dagen corona had. Hij kon niet meer worden genezen, en overleed.

Het onderzoeksteam zegt dankbaar te zijn dat er nu meer duidelijkheid is over behandelingsopties, waardoor aanhoudende corona-infecties vaker genezen kunnen worden.