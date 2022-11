Twee Nederlandse clubs in de Champions League, het kan bijna niet meer misgaan

Ajax won eerder dinsdag in de Champions League van Rangers FC en dwong daarmee overwintering in de Europa League af.

Door de perfecte avond sleepte Nederland een karrevracht aan punten binnen voor de Europese ranglijst, waardoor een tweede Champions League-startbewijs een stap dichterbij is gekomen. Alle clubs zijn na de winter ook nog actief in de Europa League (Feyenoord en PSV) en Conference League (AZ), dus het puntentotaal kan alleen nog maar oplopen.

Bovendien kan de nummer drie van de competitie via de voorronde ook nog een plaats afdwingen voor het hoogste Europese clubtoernooi. In de Europa League zou Nederland ook winst boeken: een ticket voor de voorronde wordt ingeruild voor directe plaatsing voor de groepsfase.

Nederland sloeg door de uitstekende prestaties in Europa een gat met concurrent Portugal. Als Nederland nummer zeven Portugal dit seizoen van zich af weet te houden, krijgt de eredivisie in het seizoen 2024/2025 twee directe startbewijzen voor de Champions League.

Portugal heeft net als Nederland nog vier ploegen over in Europa. Porto en Benfica overwinteren in de Champions League, Sporting CP in de Europa League en SC Braga gaat verder in de Conference League.

Het wordt voor de Portugezen een lastig verhaal om Nederland nog in te halen. De meeste bonuspunten zijn namelijk al vergeven. Dat Portugal nog twee clubs over heeft in de Champions League is geen nadeel voor Nederland. Voor een zege op het hoogste niveau krijgt een club namelijk evenveel punten als in de Conference League. Bovendien is de kans op een nederlaag in de sterke Champions League groter.

Gedeeld door zes

Bovendien moeten de door de Portugezen binnengesleepte punten door zes gedeeld worden, omdat ze met dat aantal clubs aan het Europese seizoen zijn begonnen. Het Nederlandse puntenaantal wordt gedeeld door vijf - FC Twente bleef in de Conference League in de play-offs achter.

Kortom, met de marge die Nederland nu heeft, moet het dus wel heel gek lopen wil Portugal de zesde plaats heroveren.