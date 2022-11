Neushoornruil na fataal ongeluk in Emmen

Drie jonge witte neushoornmannen zijn gisteren overgebracht van de dierenparken Burgers' Zoo in Arnhem en het Belgische Pairi Daiza naar Wildands in Emmen. Twee volwassen neushoorns van daar, Zahra en Limpopo, zijn verhuisd naar Safaripark Beekse Bergen. Van een derde, Emily, neemt Emmen komend voorjaar afscheid.

Aanleiding voor het vertrek van de volwassen neushoorns is een fataal ongeluk in september vorig jaar. Bij de kennismaking met hun nieuwe soortgenoot Limpopo sloegen de vrouwtjes op de vlucht, waarbij neushoorn Elena in het water gleed en verdronk.

Het herplaatsen van de jonge mannen is één van de grootste uitdagingen binnen het Europese fokprogramma (EEP). Het EEP en Wildlands zijn daarom blij dat het mogelijk is om de dieren in Emmen onder te brengen, meldt RTV Drenthe.

Gebroederlijk

Het ging vorig jaar mis toen neushoornmannetje Limpopo werd geïntroduceerd bij de neushoornvrouwtjes Elena en Zahra. Die overplaatsing moest in de toekomst voor jonge neushoorntjes zorgen, maar Elena werd onrustig, gleed uit in een poel en kon niet meer zelfstandig overeind komen. Tegen de tijd dat Limpopo was weggejaagd, bleek het te laat.

Voor het fokprogramma is het van belang dat Zahra op korte termijn drachtig wordt. Gebeurt dat niet, dan krijgt ze gezondheidsklachten. Ze gaat daarom met Limpopo mee naar Beekse Bergen, waar nog meer neushoorns wonen.

De drie nieuwkomers in Emmen, allemaal rond de 3 jaar oud, voelen zich welkom, zegt de Drentse dierentuin. "Ze hebben de nacht apart van elkaar doorgebracht, maar lopen nu voor het eerst gebroederlijk met z'n drietjes", vertelt een woordvoerder van het park. "Ze zijn lekker buiten een frisse neus aan het halen."