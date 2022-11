WK-zorgen: geen De Ligt bij Bayern vanwege knie, ook Depay nog niet fit

Matthijs de Ligt is er aankomend weekend niet bij als Bayern München bij Hertha BSC op bezoek gaat. Hij kampt nog steeds met knieklachten, zo heeft Bayern-trainer Julian Nagelsmann aangegeven op een persconferentie.

"De knie van Matthijs reageerde gisteren opnieuw niet goed", zei de oefenmeester over de laatste training.

De Ligt liep de blessure afgelopen zaterdag op tegen FSV Mainz 05. "Ik geloof niet dat het iets ernstigs is", vertelde de verdediger zelf na afloop van dat duel. Maandag werd bekend dat De Ligt zijn kniebanden licht verrekt heeft.

Depay ontbreekt

Memphis Depay maakt dit weekend nog geen onderdeel uit van de FC Barcelona-selectie. De Oranje-international kampt nog altijd met bovenbeenklachten. De Catalanen ontvangen zaterdagavond UD Almería.

Op 21 november begint het WK in Qatar voor Nederland. Het is nog onduidelijk of de blessures van De Ligt en Depay gevolgen hebben voor hun deelname aan het toernooi. Volgende week vrijdag maakt bondscoach Louis van Gaal de definitieve WK-selectie bekend.