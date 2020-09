Ondanks treffer van invaller Depay verliest Lyon bij Montpellier

Olympique Lyonnais is voorlopig moeizaam uit de startblokken gekomen in de Franse Lique 1. Dinsdagavond verloor de ploeg van Memphis Depay met 2-1 van Montpellier. Trainer Rudi Garcia had Depay buiten de basisopstelling gelaten, maar bracht de Nederlandse international na rust alsnog in het veld.

Depay mocht het trainingspak uittrekken toen zijn ploeg al op een 2-0 achterstand stond, maar dat weerhield hem er niet van opnieuw zijn waarde te bewijzen. In de slotfase benutte hij een strafschop, al mocht dat Lyon niet baten. Montpellier gaf de zege niet meer uit handen.

Depay ligt sinds maandagavond nog meer dan anders onder het vergrootglas bij Lyon. De spits van het Nederlands elftal zou persoonlijk een akkoord hebben bereikt met FC Barcelona, maar volgens de voorzitter van Lyon is de transfer nog lang niet rond. Volgens hem moest de Spaanse eerst spelers verkopen voordat ze nieuwe spelers kunnen aantrekken. De Spaanse bond heeft bovendien laten weten dat Barça z'n financiële huishouding eerst op orde dient te brengen alvorens er spelers gekocht kunnen worden.

Rood na grove charge

Lyon opende de wedstrijd tegen Montpellier aanvankelijk goed, maar moest gaandeweg de eerste helft het initiatief aan de tegenstander laten. Middenvelder Savanier opende in de 38ste minuut de score uit een strafschop.

Tot overmaat van ramp kreeg Lyon-speler Aoar vlak daarna ook nog eens een rode kaart na een grove charge. Op aanraden van de VAR trok scheidsrechter Letexier zijn gele kaart in en stuurde Anouar weg. Na een kwartier in de tweede helft tekende Savanier met zijn tweede treffer voor de 2-0.

In de tweede helft leverde het slotoffensief van Lyon slechts één treffer op. De benutte strafschop van Depay betekende alweer zijn vierde treffer in drie duels.