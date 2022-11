Schulting baalt van afschaffen allroundtitel: 'Geen verstandig besluit'

Voor de 25-jarige Schulting heeft de verandering geen invloed gehad op haar voorbereiding op het seizoen, dat afgelopen weekend is begonnen in Montreal en vrijdag verdergaat in Salt Lake City.

Het allroundklassement bij de eindtoernooien wordt dus afgeschaft, maar in de wereldbeker is er juist een allroundklassement toegevoegd. Naast de gebruikelijke klassementen op de 500, 1.000 en 1.500 meter en de relays, is er nu ook een klassement over alle individuele afstanden bij elkaar.

De olympisch kampioene op de 1.000 meter noemt het daarom "ontzettend jammer" dat er geen medailles meer te verdienen zijn in een allroundklassement. "Met name voor rijders zoals ik. En ik denk dat een allroundklassement het juist heel interessant maakt, ook voor de kijkers thuis. Dat houdt het toch spannend."

Velzeboer en Schulting blijven dus op alle afstanden actief, maar Schulting zegt wel in de fase te zijn aanbeland waarin ze voorzichtig met zichzelf moet omgaan. "Ik kom in het tweede gedeelte van mijn carrière", legt ze uit.

"Ik ben me er wel bewust van dat de belangrijkste wedstrijden in het tweede gedeelte van het seizoen zijn. Daar moet ik het gaan doen. Ik kan wel alle prijzen gaan pakken op de wereldbekers, maar uiteindelijk zijn de EK en WK later in het seizoen. En ik wil ook heel graag goed zijn in de wereldbekerfinale in Dordrecht", kijkt Schulting alvast vooruit.

Sterke start Schulting en Velzeboer

Schulting en Velzeboer zijn in elk geval sterk begonnen aan het seizoen. Bij de eerste wereldbeker, afgelopen weekend in Montréal, pakte Schulting de zege op de 1.500 meter en de tweede 1.000 meter van het toernooi. Velzeboer was de sterkste op de eerste 1.000 meter en de 500 meter.

De twee Nederlandsen gaan dan ook samen aan de leiding in het wereldbekerklassement met de maximale 200 punten. De tweede wereldbeker wordt komend weekend verreden in Salt Lake City.