Waterpolosters dankzij reddingsboei VS in halve finales World League

De Nederlandse waterpolosters hebben met de hakken over de sloot de halve finales bereikt bij het finaletoernooi van de World League op Tenerife. In het derde en laatste groepsduel bleef Oranje zelf op 11-11 steken tegen het al uitgeschakelde Canada, waarna ook de strafworpenserie met 4-3 verloren ging. Daardoor was de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis afhankelijk van het al geplaatste Verenigde Staten tegen Italië. De Italiaansen stonden kort voor tijd nog met 10-9 voor, maar in de slotfase ging de VS er met twee treffers toch met de winst vandoor. Halve finales Door dat resultaat eindigt Nederland als tweede in de poule. In de halve finales (zaterdag, 13.40 uur) wacht Europees kampioen Spanje, dat na ruime zeges op Nieuw-Zeeland en Hongarije ook overtuigend afrekende met Australië: 12-5. Bij het afgelopen EK in Split waren de Spaansen in de halve finales te sterk voor Oranje. In de andere halve finale nemen de Verenigde Staten het op tegen Hongarije.

Zo werkt de World League De World League is naast het WK en EK een belangrijk landentoernooi voor de waterpolosters. In de Europese voorronden speelden zes landen verdeeld over twee poules tegen elkaar. In de Europese 'Final 6' in april werd bepaald welke vier Europese landen naar het grote finaletoernooi mochten. Oranje won dat toernooi door in de finale Spanje te verslaan. Italië en Hongarije waren de andere landen die zich plaatsten.