Nets schorsen 'enfant terrible' Irving na steun voor antisemitische film

In de Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) heeft Brooklyn Nets sterspeler Kyrie Irving een schorsing opgelegd van minstens vijf duels. De club besloot daartoe nadat Irving op zijn sociale media promotie had gemaakt voor een documentaire die als antisemitisch wordt ervaren door de Joodse gemeenschap. "In de laatste paar dagen hebben we verschillende pogingen gedaan om Kyrie Irving te doen inzien dat zijn woorden en daden schadelijk en gevaarlijk zijn", stelt de club in een bericht op Twitter. "We zijn ontgoocheld dat Kyrie [...] weigert om ondubbelzinnig uit te spreken dat hij geen antisemitische overtuigingen heeft, noch wil toegeven dat er een zekere haatdragende inhoud in de film zit." Niet geschikt De club concludeert verder dat Irving "op dit moment niet geschikt is om met Brooklyn Nets geassocieerd te worden".

Statement from the Brooklyn Nets pic.twitter.com/699px8XYpx — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 4, 2022

De ophef ontstond nadat Irving op Twitter een bericht over de documentaire 'Hebrews to Negroes: Wake Up Black America' had gedeeld. Verschillende deskundigen wezen op de antisemitische verwijzingen in de op een boek van auteur Ronald Dalton gebaseerde film. Irving - die zichzelf als vrijdenker beschouwd - wees elke verwijzing naar antisemitisme van de hand. "Mijn bericht ging over geheime genootschappen in Amerika. En die bestaan", zei de geagiteerde Irving tijdens een persconferentie.

Nets-eigenaar Joe Tsai dacht daar anders over. "Ik ben teleurgesteld dat Kyrie blijkbaar reclame maakt voor een film die gebaseerd is op een boek vol antisemitische desinformatie", liet Tsai weten op Twitter. De uitspraken van Irving liggen juist in Brooklyn, dat een grote orthodox-Joodse gemeenschap kent, gevoelig. "Ik wil met hem samenzitten en hem duidelijk maken dat dit ons allemaal schaadt. Het is fout om haat te promoten die gebaseerd is op ras, etniciteit of religie. Dit is groter dan basketbal." Na schorsing alsnog excuses Pas nadat hij door zijn club geschorst werd, bood Irving alsnog zijn excuses aan. In een bericht op Instagram schrijft hij onder meer: "Aan alle Joodse families en gemeenschappen die geraakt zijn door mijn bericht: het spijt me enorm dat ik jullie verdriet heb gedaan en ik bied mijn excuses aan.

Nadat hij door zijn club geschorst werd, bood Kyrie Irving op Instagram alsnog zijn excuses aan. - Instagram | @Kyrieirving