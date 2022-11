Zuid-Korea en Noord-Korea zetten tientallen straaljagers in bij grens

De Duitse president Steinmeier, op dit moment op bezoek in Zuid-Korea, heeft de militaire activiteit vanuit Noord-Korea veroordeeld. Volgens Steinmeier verhogen de raketlanceringen de spanning in de regio en zijn ze onacceptabel. "Duitsland roept Noord-Korea op de dialoog te hervatten."

Donderdag volgde de lancering van een intercontinentale raket volgens het Zuid-Koreaanse leger, dat vermoedt dat die test is mislukt. Als reactie op de rakettesten werd de oefening met de VS verlengd.

De spanningen op het Koreaanse schiereiland liepen de afgelopen dagen al op door raketlanceringen en artilleriebeschietingen in zee vanuit Noord-Korea, die door het zuiden scherp werden veroordeeld. Noord-Korea vuurde woensdag zeker 23 raketten af, een dagrecord.

Nog eens 240 gevechtsvliegtuigen die deelnemen aan de militaire oefening Vigilant Storm, moesten "gereed staan". Zuid-Korea houdt die oefening sinds enkele dagen samen met de VS.

De Noord-Koreaanse toestellen vlogen vier uur lang ten noorden van de gedemilitariseerde zone tussen de beide landen volgens het ministerie van Defensie in Seoul. Zuid-Korea stuurde als reactie 80 toestellen de lucht in, waaronder F-35A-straaljagers.

Uitzonderlijk veel vliegtuigen

Volgens hoogleraar Koreastudies Remco Breuker is Noord-Korea al sinds januari bezig met het opvoeren van de spanning met het zuiden. Daarbij volgt het regime in Pyongyang een scenario dat vaker is ingezet de afgelopen jaren.

"Met harde woorden en raketlanceringen proberen ze de spanning op te bouwen, en op het hoogtepunt van die spanning wordt er dan gepraat en probeert Noord-Korea iets gedaan te krijgen, vermindering van de sancties, of hulp."

Deze keer gaat het noorden echter wel ver, signaleert de Koreakenner. "Zoveel vliegtuigen tegelijk is heel uitzonderlijk. En een van de raketten kwam voor het eerst sinds de Koreaanse Oorlog nabij de territoriale wateren van Zuid-Korea terecht. Daarmee wordt het risico op onbedoelde escalatie wel groter."

De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea lopen vaker hoog op. In deze video een terugblik over de oorsprong van het conflict: