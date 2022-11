Musks plannen voor Twitter verontrusten gebruikers, adverteerders en medewerkers

De eerste week van Twitter onder de nieuwe eigenaar Elon Musk kenmerkt zich door grote onzekerheid onder medewerkers en opmerkelijke plannen. Zo wil Musk met een abonnement de inkomsten verhogen en tegelijk spamberichten te lijf gaan. Adverteerders zijn ondertussen ongerust over wat er gaat gebeuren.

Waarschijnlijk al vanaf komende maandag kunnen gebruikers in een beperkt aantal landen (Nederland zit hier niet bij) een abonnement nemen, zodat ze voortaan geverifieerd zijn op Twitter, meldt The New York Times. Kosten: 8 dollar per maand. Verificatie, beter bekend als het blauwe vinkje bij iemands naam, is bedoeld om zeker te weten dat het echt die persoon of dat bedrijf is. Dit was tot nu toe voorbehouden aan een groep gebruikers die volgens het bedrijf belangrijk genoeg was. Musk wil dat verder opengooien.

Verder belooft hij betalende gebruikers meer zichtbaarheid op het platform en minder advertenties. Hij redeneert dat dit abonnement helpt om spam tegen te gaan. Voor mensen en organisaties die nu al geverifieerd zijn, geldt een overgangsperiode, daarna moeten ook zij gaan betalen.

De vraag is of bijvoorbeeld nieuwsmedia, politici en andere bekende mensen dat gaan doen of dat er een uitzondering voor hen komt. Als deze groep geen verificatie krijgt, ligt het gevaar op de loer dat gebruikers de echtheid van accounts lastiger kunnen vaststellen. Daarvoor was verificatie juist belangrijk.

Ongebruikelijk verdienmodel

Met het abonnement zet Musk ook nadrukkelijk in op een alternatief verdienmodel, wat ongebruikelijk is voor sociale media. Het is onduidelijk hoeveel mensen bereid zijn 8 dollar per maand voor Twitter betalen. Platforms als Twitter zijn al sinds jaar en dag gratis: het idee is dat dit leidt tot schaalgrootte en dat maakt een platform aantrekkelijk voor adverteerders.

Juist de reclamewereld maakt zich zorgen over de weg die Musk met Twitter inslaat. 90 procent van Twitters omzet vorig jaar, 5 miljard dollar, was afkomstig van advertenties.

De baas van een adviesbureau dat valt onder de Amerikaanse marketingreus IPG, heeft van klanten gehoord dat ze van plan zijn hun uitgaven op Twitter te pauzeren, tot er meer vertrouwen en duidelijkheid is over de koers van het platform, schrijft The New York Times. Het adviesbureau heeft onder meer supermarktketen Walmart en autofabrikant Cadillac als klant.

Musk noemt zichzelf op Twitter inmiddels 'Chief Complaint Hotline Operator':