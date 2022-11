WorldPride in 2026 naar Amsterdam: 'Nederland moet weer gidsland worden'

WorldPride komt voor het eerst in de geschiedenis naar Amsterdam. De stad versloeg het Amerikaanse Orlando in de race om het wereldwijde lhbtiq+-evenement binnen te halen.

"We zijn enorm trots dat Nederland in 2026 weer het middelpunt van de wereld zal zijn als het gaat om aandacht voor gelijke en verworven rechten", zegt Lucien Spee, directeur Pride Amsterdam tegen AT5.

Tegelijkertijd vindt Spee het een moment om Nederland weer tot de "voorlopers en gidslanden" te laten worden, "want we staan nu te laag op veel lijstjes".

Honderdduizenden bezoekers

De WorldPride werd voor het eerst in 2000 gehouden in Rome en vindt sinds 2012 elke twee à drie jaar plaats. Eerdere edities waren onder meer in Jeruzalem (2006), Londen (2012), Toronto (2014) en Madrid (2017). Volgend jaar zal de WorldPride in Sydney zijn.

Amsterdam verwacht honderdduizenden bezoekers uit de hele wereld.De editie van 2019 in New York trok ruim vier miljoen mensen.

Oorspronkelijk was het plan dat er in 2025 een WorldPride zou zijn in Taiwan, maar dat evenement is geannuleerd om politieke redenen.