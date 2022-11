Swiatek klopt Garcia bij WTA Finals en is na twee zeges al groepswinnaar

Iga Swiatek heeft bij de WTA Finals in het Amerikaanse Fort Worth de halve finales bereikt. De nummer één van de wereld won haar tweede duel met 6-3, 6-2 van Carolina Garcia en is nu al zeker van de groepswinst.

Garcia is de enige deelneemster aan de Finals die dit seizoen een keer wist te winnen van Swiatek, maar een Franse zege zat er ditmaal nooit in. De Poolse, die dit jaar al acht toernooien op haar naam schreef waaronder Roland Garros en de US Open, brak Garcia op 4-3 op love en pakte de set.

Onmogelijk

Na een break in de openingsgame van de tweede set werkte Swiatek op 1-0 een 0-40 achterstand weg, waarna de toernooifavoriet in de rest van de partij geen breakpoints meer hoefde toe te staan, maar op haar beurt Garcia op 4-2 wel nog een tweede keer brak.

Volgens Garcia is het momenteel vrijwel onmogelijk om Swiatek te verslaan. "Je moet Iga geen tijd geven door agressief te spelen en zo proberen haar uit haar comfortzone te halen", zei de Française. "Maar meestal lukt dat niet, omdat zij daarin beter is. En zodra ze wat ruimte krijgt, geeft ze je het gevoel dat je trager bent en slechter speelt."

Ook Kasatkina wint

Garcia en Daria Kasatkina strijden in een onderling duel om het tweede ticket voor de halve finales. De Russin won met 7-6 (6), 6-3 van de Amerikaanse Coco Gauff, die na haar tweede nederlaag niet meer in aanmerking komt voor de volgende ronde.