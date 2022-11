Politie Haïti herovert brandstofdepot dat door bendes was geblokkeerd

De politie in Haïti heeft het belangrijkste brandstofdepot van het land weer onder controle. Een coalitie van bendes blokkeerde de terminal in de hoofdstad Port-au-Prince sinds september. De autoriteiten van het Caribische land zeggen dat er vanaf maandag weer brandstof beschikbaar is.

"De regering prijst de nationale politie voor de getoonde professionaliteit bij het heroveren van de Varreux-terminal die onder controle stond van gewapende mannen", zo staat in een verklaring van het kantoor van premier en waarnemend president Ariel Henry.

Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat de politie een grootschalige operatie opzette om de bendes te verdrijven. Daarbij zou ook hevig zijn geschoten. In een verklaring van de regering wordt geen melding gemaakt van slachtoffers.

Gebrek aan brandstof

Het land ligt al weken nagenoeg stil omdat er door de blokkade een groot gebrek aan brandstof is. Omdat Haïti geen elektriciteitsnetwerk van betekenis heeft, is het volledig afhankelijk van generatoren die op diesel draaien om stroom op te wekken. Door het gebrek aan stroom konden ziekenhuizen niet functioneren en lag de economie plat.

De bendes blokkeerden het depot nadat de regering eerder had aangekondigd dat de overheidssubsidies op brandstofprijzen zouden vervallen. Dat leidde tot hoge prijzen aan de pomp en tot plunderingen en vuurwapengeweld. De bendes wilden het depot, waar zo'n 38 miljoen liter diesel en 3 miljoen liter kerosine liggen opgeslagen, pas vrijgeven als Henry zou opstappen.

Chaos en geweld

Er is al langere tijd onvrede over het handelen van Henry. Sinds de moord op de president Moïse vorig jaar is het bendegeweld in het land toegenomen. Henry beloofde orde op zaken te stellen, maar daar is weinig van terechtgekomen.

Het gebrek aan brandstof en de daaruit voortvloeiende chaos en geweld resulteerden in een dusdanig grote humanitaire crisis dat de regering zich genoodzaakt voelde om hulp van de Verenigde Naties te vragen. Dat leidde onder meer tot sancties vanuit de VN-Veiligheidsraad tegen een van de belangrijkste bendeleiders van het land.

Ook werd er gesproken over het opzetten van een veiligheidsmissie om het bendegeweld terug te dringen. Onder meer Mexico en de VS werken aan een voorstel om een internationale missie naar Haïti te sturen. Of die missie nog doorgaat nu de blokkade is opgeheven, is niet duidelijk.