Nederlandse initiatieven genomineerd voor 'milieu-Nobel' van prins William

Het ene Nederlandse project dat uit honderden inzendingen werd gekozen is de Bubble Barrier, een gordijn van luchtbellen dat plastic uit rivieren haalt. Het wordt al op verschillende plekken in Nederland ingezet : door vanaf de rivierbedding lucht in het water te pompen drijft plastic naar de oppervlakte, waar het wordt verzameld.

Francis Zoet, een van de initiatiefnemers van The Great Bubble Barrier is vereerd met de finaleplaats. De organisatie strijdt met twee andere initiatieven om de Earthshot-prijs voor het verbeteren van de oceanen.

"We wisten dit al een paar maanden, en nu kunnen we eindelijk zeggen hoe enorm blij we ermee zijn. Het zou geweldig zijn als we de prijs winnen, maar dit betekent sowieso dat we kunnen deelnemen aan een heel programma van de Earthshot Prize en ondersteuning krijgen van hun netwerk. Dat is al ontzettend waardevol."

Mocht de organisatie de 1 miljoen pond winnen, dan gaat het geld naar het geschikt maken van het concept voor waterwegen in dichtbevolkte gebieden en steden. De eerste buizen liggen nu al in onder meer Amsterdam en Katwijk, maar dan zouden er met beperkte middelen ook in bijvoorbeeld Azië bubble barriers kunnen komen.

Af van afval

Daarnaast is de gemeente Amsterdam genomineerd voor de ambitie om voor 2050 een volledig circulaire economie op te zetten. De stad zet bijvoorbeeld in op het recyclen van bouwmaterialen bij nieuwbouw. Wethouder Zita Pels noemt de nominatie een blijk van waardering.

Amsterdam dingt in een andere categorie dan de Great Bubble barrier mee naar een Earthshot-prijs. Mocht de stad winnen, dan wil de gemeente nog meer investeren in de initiatieven op het gebied van de circulaire economie. "Amsterdam wil afval zo snel als het kan uitfaseren en het gebruik van grondstoffen aanzienlijk verminderen."

Vliegende start

De prijs werd in 2021 voor het eerst uitgereikt als een soort milieu-Nobelprijs om duurzame projecten een steuntje in de rug te geven. De naam ervan is afgeleid van president Kennedy's moonshot, het initiatief om met een grote investering van tijd, kennis en geld de reis naar de maan mogelijk te maken. Prins William hoopt op een soortgelijke manier duurzame projecten een vliegende start te geven.

Naast de Nederlandse projecten zijn er nog dertien andere initiatieven wereldwijd genomineerd. Zo is er een bedrijf in Oman dat CO2 omvormt tot gesteente, een Portugese zeewierbeschermer, een Chinees team dat woestijngebieden vruchtbaar maakt en elektrisch transport uit Kenia.

Op 2 december wordt tijdens een gala in Boston duidelijk welke vijf winnaars een miljoen pond krijgen in de categorieën natuur, schone lucht, herstel van oceanen, duurzame afvalverwerking en het klimaat. Vorig jaar ging de prijs onder meer naar Costa Ricaans beleid om burgers te betalen om bomen te planten, koraalvernieuwing van de Bahama's en voedselbanken in Milaan.