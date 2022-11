Alle Nederlandse ploegen overwinteren in Europa: deze clubs kunnen ze treffen

Ajax werd derde in de groepsfase van de Champions League, maar omdat clubs uit hetzelfde land elkaar in de tussenronde niet kunnen loten is een confrontatie met PSV in Europa vooralsnog uitgesloten.

Ajax vs United is mogelijk

De loting kan wel een ander mooi affiche opleveren. Erik ten Hag, vorig seizoen nog trainer van Ajax, werd met zijn Manchester United tweede in de Europa League achter Real Sociedad. Een weerzien met Ten Hag, maar ook met Lisandro Martínez en Antony, behoort dus tot de mogelijkheden voor de landskampioen.