Astros hebben nog één zege nodig voor titel World Series; weer winst op Phillies

De honkballers van Houston Astros zijn nog één zege verwijderd van de titel in de Major League Baseball. In de vijfde wedstrijd tegen Philadelphia Phillies werd met 3-2 gewonnen, tevens de stand in de World Series.

De Astros hebben nu twee kansen om de titel op te eisen. Zaterdag staat game 6 op het programma en als de Phillies de stand dan gelijktrekken volgt zondag een beslissende zevende wedstrijd.

Pena uitblinker

In game 5 sleepten een 'rookie' en een routinier de zege binnen voor de Astros. Jeremy Peña (25) was met belangrijke honkslagen en een homerun de ster van de avond, maar ook pitcher Justin Verlander (39) was van grote waarde met het gooien van vijf solide innings.

De honkballers uit Houston staan voor de vierde keer in zes jaar in de finale van de World Series. Ze wonnen in 2017. Philadelphia staat voor het eerst sinds 2009 in de finale. Vorig jaar ging de titel naar Atlanta Braves.