Wekdienst 4/11: Koninklijk gezin op de foto • Klimaatactivist Mauritshuis voor rechter

Eerst het weer: in het noordoosten regent het vanochtend nog, met minima rond de 10 graden. Later vandaag valt er verspreid over het land nog een enkele bui, maar ook geregeld zon. Het wordt 13 tot 15 graden.

Wat heb je gemist?

De Britse complotdenker David Icke mag twee jaar lang het Schengengebied niet in omdat zijn komst tot veel spanningen en onrust zou kunnen leiden. Dat staat in de brief die hij van de IND heeft gekregen en die hij zelf openbaar heeft gemaakt.

Icke is onder meer bekend van zijn reptielentheorie en was uitgenodigd om zondag te spreken op een demonstratie in Amsterdam. De IND zegt dat zijn komst risicoverhogend zou werken in een klimaat waarin veel politici al doelwit zijn van bedreiging en geweld. Ook zou hijzelf gevaar lopen, staat in de brief. Icke zegt in een reactie dat hij wordt "verbannen door het Nederlandse fascistische regime".