Paul Pelosi uit ziekenhuis ontslagen na aanval

Paul Pelosi is ontslagen uit het ziekenhuis. De echtgenoot van voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal thuis verder aansterken na de politiek gemotiveerde aanval van vorige week vrijdag.

David DePape (42) drong die dag het huis van de Pelosi's binnen op zoek naar de politica. Zij was echter niet thuis en haar echtgenoot wist de politie te waarschuwen. Toen agenten arriveerden, sloeg DePape meerdere keren op Pelosi in.

De 82-jarige Pelosi werd in een ziekenhuis in San Francisco opgenomen en onderging een hersenoperatie. Hij is inmiddels voldoende hersteld om naar huis te gaan, maar zal nog "een lang proces van herstel en revalidatie" hebben, laat Pelosi in een reactie weten.

Gebroken knieschijven

DePape was in het verleden bezeten van complottheorieën, waarin Nancy Pelosi als machtige Democraat vaak een hoofdrol speelt. Hij vertelde de politie na zijn daad dat hij van plan was geweest haar te ontvoeren, ondervragen en haar knieschijven te breken als ze zou liegen.

De autoriteiten zijn van plan DePape te vervolgen voor onder meer pogingen tot moord en ontvoering, inbraak en bedreiging van een publiek figuur. Hij kan 50 jaar cel krijgen. Zelf ontkent DePape schuld.

De aanval was groot nieuws in de VS, vanwege de spanningen rond de tussentijdse verkiezingen over enkele dagen: