De toekomst van Oranje: de 20 grootste talenten van Nederland anno 2022

Net als in de voorgaande jaren zet de NOS, met hulp van ervaringsdeskundigen uit het Nederlandse jeugdvoetbal, de twintig grootste Nederlandse voetbaltalenten onder de 20 jaar (dit keer geboren op of na 1 januari 2003) op een rij. In willekeurige volgorde.

Het hier en nu telt met het WK voor de deur. Maar hoe zit het met de toekomst van het Nederlands elftal? Met wie kunnen we rekening houden in 2026 of 2030?

Vorig jaar poseerde Ibrahim Cissoko met een shirt van FC Dordrecht. Hij zou voor twee seizoenen tekenen, maar uiteindelijk keerde de aanvaller terug bij NEC. Volgens de Nijmeegse club was de transferaankondiging voorbarig. Gelukkig maar, een jaar later is Cissoko publiekslieveling in Nijmegen.

We moesten het allemaal nog maar zien na de hype die jaren duurde. Nou, dat hebben we. Na een jeugd bij FC Barcelona en Paris Saint-Germain bewijst Xavi Simons bij PSV meer te zijn dan een hype.

Maduro staat niet alleen in zijn mening over de behendige middenvelder van Feyenoord. Drie Nederlanders werden onlangs door de Engelse krant The Guardian opgenomen in de Top 60 van de grootste talenten ter wereld: Gabriel Misehouy, Julian Rijkhoff én Mike Kleijn, die schittert op de foto boven dit artikel.

"Mike Kleijn jongens, Mike Kleijn", zei oud-international Hedwiges Maduro begin dit jaar in het ESPN-programma Voetbalpraat. "Geloof me maar, hij komt eraan. Misschien volgend jaar al, let maar op."

Een week na zijn debuut maakte Cissoko de winnende goal tegen Go Ahead in de eerste divisie. Dit seizoen was Cissoko in de eredivisie goed voor de gelijkmaker tegen FC Groningen . Het NEC-publiek wil meer van die dribbels en roept om een basisplaats voor de geboren Nijmegenaar.

Vaardig en inmiddels ook beresterk. Van Woudestein tot in het Emirates Stadium toont Simons zijn veelzijdigheid, klasse en doelgerichtheid. Het WK lonkt. Simons mag volop dagdromen van een Robben- of Depay-scenario. Over een week weten we of hij ook Louis van Gaal heeft overtuigd.

Amourricho van Axel Dongen (Ajax, 18 jaar)

Amourricho van Axel Dongen werd in het seizoen 2020/2021 tot het grootste talent van de jeugdopleiding van Ajax uitgeroepen. Na het ontvangen van de Abdelhak Nouri Trofee kreeg de in Almere geboren linksbuiten een berichtje van niemand minder dan zijn grote idool: Clarence Seedorf. "Ga zo door", was de boodschap.

In het bekerduel met Barendrecht en het eredivisieduel met FC Utrecht maakte hij vorig seizoen zijn eerste minuten in Ajax 1. Zonder blessureleed was Van Axel Dongen misschien verder geweest. In zijn jeugd kampte hij regelmatig met groeiblessures. Nu zit hij door een gescheurde enkelband in de lappenmand.

Maxim Dekker (AZ, 18 jaar)

Toen aanvoerder Bruno Martins Indi geblesseerd raakte, stond daar opeens Maxim Dekker centraal in de verdediging van AZ. Van het veld geplukt bij Jong AZ. "Je had niet eens door dat Martins Indi eruit was", sprak Rafael van der Vaart lovend in Studio Voetbal.