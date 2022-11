Twitter-baas Musk bevestigt massaontslag in mail aan personeel

In een e-mail aan het personeel van Twitter heeft eigenaar Elon Musk bevestigd dat er massaal medewerkers worden ontslagen. Volgens de e-mail, die in handen is van onder meer The Washington Post, wordt vandaag bekendgemaakt wie van de ongeveer 7500 medewerkers zijn baan kwijtraakt.

Gisteren lekte al uit dat het om de helft van het personeelsbestand zou gaan. Personeel wordt gevraagd om niet naar kantoor te komen totdat bekend is wie mag blijven.

In een e-mail schrijft Musk: "Team, in een poging om Twitter op het juiste pad te brengen, beginnen wij aan het moeilijke proces om ons wereldwijde personeelsbestand te verkleinen." Volgens de eigenaar van Twitter, die ruim 44 miljard euro neertelde voor het techbedrijf, is het massaontslag nodig om het succes van het bedrijf in de toekomst te verzekeren.

Winstgevend

De grote reorganisatie volgt nadat Musk op zijn eerste dag als eigenaar al de top had ontslagen. Reuters meldde eerder dat Musk door adviseurs erop is gewezen dat het bedrijf kostenbesparingen van 1 tot 3 miljoen dollar per dag moet doorvoeren. Op die manier zou Twitter in de toekomst winstgevend kunnen zijn.

Volgens The New York Times liggen er ook plannen op tafel om gebruikers te laten betalen voor privéberichten en het bekijken van bepaalde video's.