Uitspraak over terugkeer naar Afrika in Frans parlement leidt tot boosheid

De uitspraak kan echter ook worden geïnterpreteerd als: "Laat hem terugkeren naar Afrika", omdat in het Frans de voornaamwoorden "hem" en "hen" hetzelfde worden uitgesproken. Volgens critici is de uitspraak hoe dan ook racistisch.

Een Frans parlementslid wordt beschuldigd van racisme vanwege een opmerking die hij hardop in het parlement maakte. Tijdens een betoog van de zwarte parlementariër Carlos Martens Bilongo over migratie riep Grégoire de Fournas van het rechts-populistische Rassemblement National: "Laat hen teruggaan naar Afrika!".

La honte. Voilà le #RN parti de guerre civile et de racisme. De tels propos à l'Assemblée nationale française sont au-delà de l’intolérable. La déchéance et l'exclusion de l'injurieur doivent être décidées ! #DirectAN pic.twitter.com/hqaSVWoEvG

De voorzitter van de Nationale Assemblée, Yael Braun-Pivet, eiste dat de roeper zich kenbaar maakte. Diegene bleek De Fournas te zijn. Omdat de emoties in het parlement hoog opliepen werd het debat geschorst.

'Verkeerd begrepen'

De Fournas zegt in een reactie dat hij verkeerd begrepen is en dat zijn uitlating niet gericht was tegen Bilongo, maar tegen bootvluchtelingen die proberen om over de Middellandse Zee naar Europa te komen. Maar tegenstanders van De Fournas aanvaarden die uitleg niet.

Na afloop reageerde Bilongo. "Vandaag werd ik weggestuurd vanwege mijn huidskleur. Ik ben geboren in Frankrijk, ik ben een Franse afgevaardigde", zei het parlementslid van de linkse partij La France Insoumise.

Inmiddels is de parlementsvoorzitter een onderzoek gestart naar de uitspraak van De Fournas. De rechtse parlementariër riskeert een tijdelijke schorsing.

De Franse premier Elisabeth Borne reageerde door te zeggen dat er voor racisme geen plaats is in een democratie. Zij pleit ervoor dat het Franse parlementslid wordt gesanctioneerd.