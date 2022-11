Kabinet stuurt uitgesproken brief naar complotdenker Icke over gevaar

Dat staat in de brief die de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND namens het kabinet stuurde aan Icke. Die maakte de brief openbaar op zijn site met de mededeling dat hij "verbannen wordt door het Nederlandse fascistische regime".

Op zijn site toont David Icke de brief van de IND: die is hier te lezen.

Het kabinet besloot hem de toegang tot Nederland te ontzeggen in verband met risico's voor de openbare orde. Hij zou komende zondag spreken op een demonstratie in Amsterdam.

De IND baseert zich in de brief op verschillende rapportages, zoals die van de politie. "De zorg is gerechtvaardigd dat uw voordracht in de Nederlandse context spanningen tussen bevolkingsgroepen kan veroorzaken en daarmee de openbare orde en openbare rust kan verstoren."

Forum voor Democratie

In de brief staat verder: "Gebleken is dat u al jaren internationaal bekend staat als verspreider van complottheorieën. Zo stelt u dat de wereld wordt geregeerd door zogenaamde reptielen, dit zou een groep machtige buitenaardse wezens zijn die zich voordoen als mensen."

Daarna worden de uitspraken van Icke in verband gebracht met FvD-leider Baudet, die diens uitspraken, in ieder geval deels, overnam. Forum voor Democratie is onderdeel van het samenwerkingsverband Samen voor Nederland dat de Brit had uitgenodigd.

"Nu er een directe verbinding bestaat tussen uw theorieën en het vergelijken van politici met hagedissen of andere reptielen worden vooraanstaande personen, bewindvoerders en ambtenaren, gedehumaniseerd en democratische beginselen afgewezen."

Oproep tot vuurwapengeweld

De IND zegt verder dat de uitspraken van Icke risicoverhogend werken in een klimaat waar "geweld tegen, of bedreiging van politici toeneemt, zoals bijvoorbeeld bij de recente protesten van boeren". Maar dat gevaar zou ook voor hem zelf gelden.

"In de aanloop naar de demonstratie toe is online een verharde verhouding zichtbaar door uw aangekondigde deelname", schrijft de IND aan Icke. "Waaronder zelfs een oproep tot vuurwapengeweld tegen u."

Ook de IND heeft bevestigd dat de brief echt is, maar wil er verder niets over zeggen. "Deze persoon kiest er zelf voor om die met de buitenwereld te delen. Omdat dit een individuele casus is kunnen wij er inhoudelijk niet op ingaan", zegt een woordvoerder.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat het niet de eerste keer is dat iemand de toegang tot Nederland is ontzegd op juridische gronden. "Dat was in 2019 bij Steven Anderson, een haatprediker uit de VS die vond dat homo's geëxecuteerd moesten worden", laat een woordvoerder weten.