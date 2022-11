Sjoerdsma (D66): Strenge sancties China moeten invasie Taiwan voorkomen

Nederland moet zich hard maken voor een sanctiepakket dat China doet terugschrikken voor een invasie in Taiwan. Dat zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, die met een internationaal gezelschap een bezoek brengt aan Taiwan. Het is het eerste bezoek van een Nederlands Kamerlid sinds Henk Krol het eiland bezocht in 2019. "De consequenties van een Chinese aanval op Taiwan op onze economie en de wereldeconomie zullen een veelvoud zijn van datgene wat er is gebeurd in Oekraïne", zegt Sjoerdsma, die onder meer wijst op de grote handelsstromen door de Straat van Taiwan en de computerchipindustrie. "Dat betekent ook dat de urgentie die Nederland moet voelen om ons beleid aan te passen om Taiwan te steunen en China onder druk te zetten is toegenomen." Sjoerdsma bezoekt Taipei met volksvertegenwoordigers uit onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Donderdagochtend werden ze ontvangen door president Tsai Ing-wen. "We bedanken jullie voor jullie steun", zei president Tsai tegen de gedelegeerden. Europarlementariër Reinhard Bütikofer keek noodgedwongen mee vanachter de webcam. Hij testte positief op corona. "Taiwan bevindt zich in de frontlinie van autoritaire expansie", zei Tsai op videobeelden die werden gedeeld door haar kantoor in Taipei. Ze wees daarbij naar de oorlog in Oekraïne. "De democratische wereldorde staat voor ernstige uitdagingen. De Russische invasie in Oekraïne en China's voortdurende militaire oefeningen op lange termijn wijzen allemaal op toenemend autoritarisme."

Quote Een van de grootste lessen van de Russische invasie in Oekraïne is dat we van tevoren niet aan Poetin duidelijk hebben gemaakt wat de consequenties zouden zijn. Sjoerd Sjoerdsma (D66)

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zei afgelopen week te verwachten dat een Chinese invasie van Taiwan "sneller" zou gaan gebeuren dan tot nu toe gedacht. Tsai zelf spreekt niet openlijk over een tijdlijn, maar Taiwan weet zich gewaarschuwd. "Uit alles blijkt wel dat ze er rekening mee houden dat het niet iets van enkele jaren hoeft te zijn, maar dat het ook heel snel zou kunnen gebeuren", zegt Sjoerdsma, wiens delegatie eerder al sprak met de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken. Voor de parlementariërs reden om Europa wakker te schudden. "Een van de grootste lessen van de Russische invasie in Oekraïne is dat we van tevoren niet aan Poetin duidelijk hebben gemaakt wat de consequenties zouden zijn", zegt Sjoerdsma. "Ik denk dat het voor Nederland en voor de Europese Unie van groot belang is dat we nu op tafel leggen wat de consequenties zullen zijn voor Peking op het moment dat zij Taiwan zullen aanvallen." Afsluiten banksysteem De plannen omvatten een combinatie van politieke en economische sancties, ook het afsluiten van het banksysteem komt wat de D66'er betreft op tafel. Instrumenten die volgens hem moeten worden klaargelegd voor als Peking zou besluiten tot een invasie of een blokkade rond Taiwan. Sjoerdsma: "Consequenties die zo vergaand moeten zijn dat de kosten voor Peking veel groter zullen zijn dan de opbrengsten." "De zogenaamde parlementariërs die u noemt zijn erop uit het Taiwan-probleem op te zwepen", stelt de Chinese buitenlandwoordvoerder Zhao Lijian in een reactie. "Ze zijn goed in het verspreiden van leugens en geruchten en hebben geen geloofwaardigheid, maar zullen zichzelf de vernedering in helpen", zegt Zhao over de plannen van Sjoerdsma en consorten voor een sanctiepakket. "Tegen de (Taiwanese regeringspartij) DPP zeggen we: elke samenwerking met buitenlandse krachten is gedoemd te mislukken", aldus Zhao.

Chinese minister van Buitenlandse Zaken Zhao Lijian - ANP