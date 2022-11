Goede generale tegen Bodø/Glimt levert PSV zege, maar geen groepswinst op

Omdat koploper Arsenal in Londen won van FC Zürich (1-0) eindigt PSV achter de Engelsen op de tweede plaats in de poule. Dat betekent dat na de winterstop een tussenronde in de Europa League wacht, met een van de nummers drie uit de groepsfase van de Champions League als tegenstander.

PSV heeft de groepsfase in de Europa League winnend afgesloten. De Eindhovenaren waren in Noorwegen met 2-1 te sterk voor FK Bodø/Glimt, door een eigen doelpunt van Alfons Sampsted en een treffer van Johan Bakayoko.

In de wetenschap dat overwintering al zeker was en zondag de belangrijke topper tegen Ajax wacht, toverde PSV-coach Ruud van Nistelrooij in het knusse stadion in Bodø een verrassende basisopstelling uit de hoge hoed.

Tweede keeper Joël Drommel verdedigde het doel, Ki-Jana Hoever en Fredrik Oppegård waren de vleugelverdedigers en ook Richie Ledezma, Noni Madueke en Bakayoko verschenen aan de aftrap. Onder anderen Cody Gakpo en Xavi Simons begonnen op de bank.