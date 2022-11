Braziliaanse Andrade verovert WK-goud op meerkamp; bijrol Volleman en Visser

Rebeca Rodrigues de Andrade heeft als eerste Braziliaanse de wereldtitel op de meerkamp veroverd. Bij de WK turnen in Liverpool was het zilver voor de Amerikaanse Shilese Jones en het brons voor de Britse Jessica Gadirova.

In Liverpool had de 23-jarige Andrade zich met 57,332 als veruit de beste voor de meerkampfinale geplaatst. Die score haalde ze donderdag niet, maar met 56,899 punten bleef ze de rest ruim voor. De Braziliaanse werd vijfde op brug, derde op balk, tweede op vloer en eerste op sprong.

De twee jaar jongere Visser verging het minder. Visser eindigde vorig jaar, op een WK waar veel toppers ontbraken, als vijfde op de meerkamp en had in Liverpool als negende de finale bereikt.

Volleman verward, Visser baalt

Volleman was tevreden met haar zestiende plek, maar sprak van "een wedstrijd vol uitdagingen". Op de vloer ging het namelijk mis omdat ze in eerste instantie de muziek niet kon horen. Bij de tweede poging ging de muziek verder waar die de eerste keer gestopt was.

"Mijn oefening op vloer was een paar seconden te kort, omdat de muziek later was ingestart", blikte Volleman terug. "Dat was verwarrend. Maar ik heb de meerkamp daarna wel mooi kunnen afmaken."

Visser was helemaal niet tevreden met haar prestatie op de meerkamp, die begon met een val van de brug: "Als je zo begint, is het moeilijk om de knop om te zetten. Ik heb het geprobeerd, en het is ook wel gelukt, maar ik baal wel."