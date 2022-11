Tien jaar cel voor man die elf jongens misbruikte in Alblasserdam

Een 70-jarige man uit Alblasserdam is veroordeeld tot tien jaar cel voor het misbruiken van elf jongens. De slachtoffers waren tussen de vijf en veertien jaar oud.

Kinderen kwamen graag bij de man over de vloer, schrijft de regionale omroep Rijnmond. Hij nodigde ze thuis uit om te komen gamen en gaf hun drank en sigaretten. Vervolgens misbruikte hij hen. Het misbruik vond wekelijks plaats, meestal in de woning van de verdachte.

De rechtbank spreekt van schokkende en weerzinwekkende feiten. "Hij heeft veel leed veroorzaakt en hij heeft met zijn handelen keer op keer een zeer ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van de slachtoffers."

Het Openbaar Ministerie had twaalf jaar cel en tbs geëist. De straf valt lager uit omdat in één geval verkrachting niet bewezen is.

Alzheimer

De rechtbank legt verder geen tbs op, onder meer omdat de man aan de ziekte van Alzheimer lijdt, waardoor zijn levensduur wordt beperkt.

Daarnaast zal hij na zijn celstraf niet meer zelfstandig kunnen wonen. In een begeleidwonenproject is hij bijna niet meer alleen en komt hij niet in de gelegenheid om ontucht te plegen. Door zijn Alzheimer zal hij daar fysiek ook niet meer toe in staat zijn, stellen de deskundigen.

De rechtbank neemt dit advies over en voegt daaraan toe dat aan het eind van zijn detentie kan worden bekeken welke vorm van extra toezicht de man nodig heeft.

'Leven tussen hel en therapie'

Volgens Rijnmond hebben de ouders van de slachtoffers opgelucht gereageerd op de veroordeling. "Wel zijn ze teleurgesteld dat er geen tbs is opgelegd", meldt een verslaggever.

De schadeclaims die door de ouders zijn ingediend zijn grotendeels toegewezen. De rechter benadrukte nog dat het misbruik beschadigend is geweest voor de slachtoffers. "Zoals een moeder zei: 'we leven tussen hel en therapie'. Er is sprake van angst en geslotenheid."