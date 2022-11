Zwarte Amerikanen krijgen rechten van slogan 'White Lives Matter'

Twee zwarte Amerikaanse radiopresentatoren hebben de rechten voor de omstreden slogan 'White Lives Matter' verkregen. Zo willen ze voorkomen dat anderen geld kunnen verdienen aan de leus, bijvoorbeeld door de verkoop van T-shirts. Ramses Ja en Quinton Ward, presentatoren van een radioprogramma in Phoenix in de staat Arizona kregen de rechten van een anonieme luisteraar. Die vond, zo zegt Ja tegen het Amerikaanse nieuwsprogramma ABC News, dat de twee presentatoren in een betere positie zijn om te bepalen hoe de rechten op een positieve manier ingezet kunnen worden. "Wij hebben deze verantwoordelijkheid geaccepteerd", aldus Ja. Reactie op Black Lives Matter De slogan ontstond als een reactie op de protestbeweging Black Lives Matter, die strijdt tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. De leus 'Black Lives Matter' moet duidelijk maken dat zwarte mensen op dezelfde manier behandeld willen worden als hun witte landgenoten. Na de dood van George Floyd in mei 2020 als gevolg van excessief geweld door een witte politieman kreeg de protestbeweging wereldwijde navolging. Ook op de Dam in Amsterdam werd in 2020 gedemonstreerd:

Protest in Amsterdam tegen politiegeweld tegen zwarte mensen - ANP

Maar uit de extreemrechtse hoek klinkt de kritiek dat met Black Lives Matter wordt uitgedrukt dat de levens van zwarte mensen belangrijker zijn, of belangrijker zouden moeten zijn, dan de levens van witte mensen. De term White Lives Matter werd in 2015 bekend door de Amerikaanse rechts-extremistische groep Aryan Renaissance Society en daarna overgenomen door onder meer de Ku Klux Klan en de extreemrechtse beweging Proud Boys. Behalve White Lives Matter zijn ook de leuzen Blue Lives Matter (ter ondersteuning van politieagenten) en All Lives Matter populaire slogans die gebruikt worden als tegenhanger van Black Lives Matter. De rechten van de leus White Lives Matter zijn nu in handen van het radioprogramma Civic Cipher, waarin Ja en Ward thema's bespreken die relevant zijn voor de zwarte gemeenschap in de VS. Als iemand T-shirts of stickers met de woorden White Lives Matter wil verkopen, moet diegene daarvoor toestemming vragen aan de advocaat van het radioprogramma.