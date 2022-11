Slot trots op 'bijzondere prestatie' Feyenoord, maar niet blij met gedrag sommige fans

"Voor de club is dit een bijzonder moment. Het is voor het eerst in twintig jaar dat we op dit niveau bij de laatste zestien van Europa zitten, als nummer drie van Nederland van vorig seizoen, waar bijna iedereen is weggegaan. Dat vind ik een ontzettend knappe prestatie van onze club", sprak een zeer tevreden Slot.

Feyenoord-trainer Arne Slot was zo trots als een pauw na de knappe 1-0 zege van zijn ploeg op Lazio, die de Rotterdammers een plek in de achtste finales van de Europa League opleverde.

We moeten afwachten hoe de UEFA dit gaat inschatten, maar ik denk dat we daar wel een voorgevoel over hebben.

Van een leien dakje ging het echter allerminst. Zo hielpen de Italianen voor rust drie grote kansen om zeep. Lazio-trainer Maurizio Sarri wees in zijn persconferentie op het ontbreken van de geblesseerde Ciro Immobile. "Met zijn koelbloedigheid hadden we bij rust met 3-0 voorgestaan", mopperde Sarri.

"We spelen op een compleet ander niveau dan vorig seizoen in de Conference League. Als je de voorbije transferperiode er dan nog bij pakt, waarin we ontzettend veel spelers zijn kwijtgeraakt, vind ik het nog bijzonderder."

Slot moest erom glimlachen. "Dus hebben we een goede keeper nodig gehad. Het ging inderdaad wel stroef. Maar we waren vergeleken met de wedstrijd in Rome veel beter in staat om de tegenstander onder druk te zetten en de bal in de ploeg te houden."

"De focus is vooral op de goal, maar ik wil ook niet vergeten wie de assist gaf en hoe mooi die was. Die was van invaller Quilindschy Hartman. Het is als trainer best wel leuk als twee van je invallers bij een doelpunt betrokken zijn."

Slecht voorgevoel

Het was echter niet alleen feest in De Kuip: voor de aftrap werd door de fans vuurwerk afgestoken en tijdens de wedstrijd werden er bekers bier gegooid naar de bank van Lazio, waar trainer Sarri zich ook al over beklaagde.

"John de Wolf heeft nog wel geprobeerd de rust terug te brengen", zei Slot daarover. "We hadden de fans vandaag ontzettend hard nodig, maar dit soort excessen zien we natuurlijk liever niet. We moeten afwachten hoe de UEFA dit gaat inschatten, maar ik denk dat we daar wel een voorgevoel over hebben. En dat is ontzettend jammer."