Tsitsipas, Alcaraz en Djokovic naar kwartfinales masterstoernooi Parijs

Ook Carlos Alcaraz drong vlot door tot de kwartfinales. De Spaanse nummer één van de wereld was eerder op de dag met 6-1, 6-3 een maat te groot voor Grigor Dimitrov. Bij 3-0 achter in set twee pakte de Bulgaar plots drie games op rij.

Daarin kwam Moutet op een 2-0 voorsprong, maar daarmee was de koek ook wel op.

In de tweede set verkocht de Fransman zijn huid een stuk duurder. Hij werkte op 1-1 drie breekpunten weg en sleepte er, zonder zelf breekkansen te krijgen, een tiebreak uit.

De Fransman, nummer 64 op de wereldranglijst, kreeg in de eerste set geen kans. Tsitsipas liet vier keer een lovegame noteren, stond slechts twee punten af op zijn opslag en brak Moutet in de achtste game.

Stefanos Tsitsipas heeft zich voor de kwartfinales van het masterstoernooi in Parijs geplaatst. De Griek, vijfde op de plaatsingslijst, ontdeed zich met 6-3 en 7-6 (3) van Corentin Moutet.

Dimitrov, in de eerste ronde te sterk voor Botic van de Zandschulp, kreeg zelfs nog twee kansen op een derde break, maar zover liet Alcaraz het niet komen.

Novak Djokovic had het één set lastig met Karen Chatsjanov. Hij denderde daarna over de Rus heen, al had hij nog wel vier matchpoints nodig: 6-4, 6-1.

Voor Casper Ruud viel het doek. De Noor, de mondiale nummer vier, boog voor Lorenzo Musetti: 6-4, 4-6, 4-6. De Italiaan, die in oktober het toernooi in Napels won, had nooit eerder van een topvijfspeler gewonnen.