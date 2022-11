GGD en politie Amsterdam maken afspraken om heimelijk drogeren vast te stellen

De GGD heeft met de Amsterdamse politie afgesproken dat bij vermoedens van drogeren een GGD-arts naar het politiebureau kan komen voor bloed- en urineonderzoek. Dat schrijven burgemeester Halsema en wethouder Rijxman (Publieke gezondheid) in een brief aan de gemeenteraad.

Als er vermoed wordt dat iemand is gedrogeerd, moeten snel bloed en urine worden afgenomen, omdat de drugs anders niet meer te achterhalen zijn. Daarom heeft de Amsterdamse GGD afspraken met de politie gemaakt en ook contact opgenomen met ziekenhuizen over het afnemen van bloed en urine bij mogelijke drogering. Volgens de burgemeester heeft ten minste één ziekenhuis in Amsterdam dit opgepakt.

Aantal meldingen onbekend

D66 had vragen gesteld aan de burgemeester en de wethouder over een toename van het aantal gevallen van het stiekem toedienen van drugs in het uitgaansleven. Halsema en Rijxman schrijven bekend te zijn "met signalen van personen die zeggen dat zij tijdens het uitgaan gedrogeerd zijn met drugs in hun drankje".

Om hoeveel meldingen het gaat, is lastig te zeggen omdat de politie dit niet apart bijhoudt. Ook hulpdiensten doen nauwelijks meldingen bij het zogeheten Drugs Alert Team Amsterdam.

'Geen bewijzen voor drogering met naald'

In verschillende media doken dit jaar verhalen op van mensen die zeiden gedrogeerd te zijn met een naald, het zogenoemde needle spiking. Bij de politie Amsterdam is tot nu toe twee keer aangifte gedaan van needle spiking en er zijn vijf meldingen binnengekomen, aldus de burgemeester en wethouder.

Ook bij de politie Noord-Holland is één aangifte gedaan en één melding gemaakt van mogelijke needle spiking. In geen van deze gevallen is hiervoor bewijs gevonden. De cijfers in Amsterdam geven hetzelfde beeld als minister Yesilgöz (Justitie) in juni schetste.

Landelijk één veroordeling

De minister meldde dat tot dan toe bij de politie 45 incidenten bekend waren van personen die zeiden mogelijk slachtoffer te zijn geworden van needle spiking. De meesten werden onwel in een uitgaansgelegenheid, maar in geen enkel geval was na bloedonderzoek te bewijzen dat er sprake was van needle spiking.

In één geval is iemand veroordeeld voor needle spiking. In Den Haag kreeg een 31-jarige Georgiër een celstraf van vijf maanden nadat hij een vrouw met een drugsnaald in haar been had geprikt op een festival. Op de injectienaald werden sporen van heroïne en cocaïne aangetroffen.